نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دياب عن مسلسل مليحة: "أول مرة أوافق على دور بالسرعة دي لأنه عمل وطني.. وده شرف ليا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حل أمس الأحد الموافق يوم 21 من شهر أبريل الجاري الفنان محمد دياب في ضيافة الاعلامية المُخضرمة لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة عبر شاشة أون، ودار حديث شيق عن أبرز محطات حياته الشخصية، بالاضافة إلى الحديث عن العمل الدرامي الوطني الذي قام ببطولته في ماراثون دراما رمضان لهذا العام وهو مسلسل مليحة الذي تم عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم وكواليس العمل وتفاصيل شخصية المقدم أدهم.



دياب يكشف عن تفاصيل مشاركته في مسلسل مليحة



وتحدث دياب في حلقته مع الاعلامية لميس الحديدي عن تفاصيل مشاركته في مسلسل مليحة والذي ناقش أبعاد القضية الفلسطينية ونشأتها وتطوراتها منذ قديم الأزل، وأيضًا كشف تفاصيل قبوله لدور المقدم أدهم.

وأوضح "دياب" أنه رأي أهمية شخصية الضابط أدهم تكمن في أنها لها شق تجاري، وشق إنساني ووطني، وقال:

"الأول هو إني معملتش الدور ده قبل كده، والناس كانت بتتكلم إني بعمل دايما أدوار شر، رغم الأدوار التانية اللي ظهرت فيها طيب، أما الشق الوطني إن مينفعش حد يقولي أجسد دور ضابط في الأمن الوطني أو الجيش أو أي منصب وأرفض".



دياب: وافقت على مسلسل مليحة قبل ما اقرأ الورق

وتابع "دياب":

"قبلت الدور قبل ما اقرأ الورق، وخدت القرار إني أوافق لما عرفت إنه مسلسل وطني لما اتحكالي القصة، وده شرف ليا وأول مرة أوافق على دور بالسرعة دي، واتأثرت نفسيًا وجسديًا بسبب الدور".



تفاصيل مسلسل مليحة

يعد مسلسل مليحة من المسلسلات ذات الـ 15 حلقة التي تم عرضها في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك لهذا العام، وهو مسلسل وطني أصيل سلط الضوء على نشأة القضية الفلسطينية وما مرت به من تطورات وأحداث، ليناقشها مسلسل مليحة في اطار درامي شيق ومميز، وشارك في بطولة المسلسل كوكبة كبيرة من النجوم على رأسهم نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف ذكي، الفنانة الكبيرة ميرڤت أمين، دياب، أمير المصري، علي الطيب، سيرين خاص، مروة أنور، حنان سليمان، وآخرين، والعمل من تأليف رشا الجزار واخراج عمرو عرفة.