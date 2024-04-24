نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. فرقة ثلاثي البهجة في برنامج "معكم منى الشاذلي " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف برنامج “معكم منى الشاذلي” المذاع على قناة ON الفضائية، يوم الخميس المقبل، الفنانة فاطمة محمد علي وبناتها “أعضاء فرقة ثلاثي البهجة”.

فرقة ثلاثي البهجة يشعل استديو برنامج معكم

أحدثت فرقة “ثلاثي البهجة” داخل الاستوديو بعد تسابقهم في الغناء والحكي، واستعراض كواليس الفيديوهات اللاتي تظهرن فيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستعان فرقة ثلاثي البهجة أواني وأطباق المطبخ مثلما يفعلون في فيديوهاتهم التي يصنعونها داخل منزلهم.

وخلال الحلقة، تقدم فاطمة محمد علي وابنتيها عدد من الأغاني التي يتفاعل معها جمهور مماصنعت حالة من البهجة داخل الاستديو.

دخول فاطمة محمد علي التمثيل

وكشفت الفنانة فاطمة محمد لمنى الشاذلي خلال الحلقة، أنها عملت كثيرًا في المسرح وأدت أدوارًا قليلة في الدراما، مؤكدة أن المخرجين حصروها في أدوار “النكد” على الرغم من حسها الفكاهي.

فريق من طلاب كلية الهندسة جامعة حلوان مع منى الشاذلي

وفي فقرة ثانية من الحلقة، تستضيف منى الشاذلي فريق من طلاب كلية الهندسة جامعة حلوان، والذين حققوا انجازًا كبيرًا في مسابقة دولية لإنشاء مباني تستطيع تحمل هزات قوية من الزلازل.