نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ظهورهما في الطائرة.. تعرف على سفر أحمد فهمي وأوس أوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان أحمد فهمي، خلال هذه الايام، تصوير فيلمه الجديد “عصابة المكس” الذي يخوض به منافسة سينمائية جديدة في الفترة المقبلة.





وروج الفنان أحمد فهمي للفيلم من خلال مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام داخل الطائرة، ويجمعه مع الفنان محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس.

وعلّق الفنان أحمد فهمي على الفيديو: “متقلقش هنخربها فى السفرية.. من أول السفرية وأنا نايم”.





أبطال فيلم "عصابة المكس"

فيلم "عصابة المكس" يضم نخبة من ألمع نجوم الوسط الفني فهو من بطولة كلًا من: أحمد فهمي، روبي، لبلبة، حاتم صلاح، أوس أوس، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج حسام سليمان.

يشهد فيلم “عصابة المكس”، لأحمد فهمي مفاجآت عديدة من حيث قائمة ضيوف الشرف حيث يعتمد الفيلم على عدد منهم ليساعدوا فريق العمل في التنقل بين المحافظات المختلفة خلال أحداث الفيلم، وكشف الفيلم عن أن أول هذه القائمة أحمد السقا.

قصة “عصابة المكس”

فيلم “عصابة المكس” تدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي حول عائلة المكسيكي في إطار كوميدي حول المكسيكي، والذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطوه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.