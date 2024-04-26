"مش ناقصة تريندات".. بدرية طلبة عن دعوتها صاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر لحفل زفاف ابنتها

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة بدرية طلبة صورة من حفل زفاف ابنتها "سلمى"، ظهرت فيها مع الشاب صاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلقت على ظهوره في الحفل.

ونفت "بدرية" دعوتها للشاب قائلة:" جماعة بعد اذنكم انا معزمتش حد ولا اعرف طريقه ولا دا مين انا لاقيته في الفرح ومكانش ينفع اعمل اي رد فعل الا اني ارحب بيه ".

وأضافت ‘طلبة’،:"للاسف دا شخص منساق فيه ناس بتسترزق من وراه بيستفادو منه ومن اي لقطه تحصله ماشين وراه بكاميرات التليفونات بتاعتهم وبيزقوه في اي حتة وفي اي حاله مستفيدين منه وبكررها لاعزمته ولا اعرفه وكونى ارحب بيه دا امر طبيعي انا ترند مش مستنيه حد اعمل بيه ترند عيب ".

حفل زفاف ابنة بدرية طلبة

في سياق متصل يذكر آن احتفلت الفنانة بدرية طلبة بزفاف ابنتها سلمى في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: حسني شتا، سوسن بدر، منال سلامة، ميرهان حسين، الإعلامية مريم أمين وأسما إبراهيم، أيتن عامر، المطربة بوسي.