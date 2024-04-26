لهذا السبب.. مي عمر تقرر تأجيل مسلسلها على شاهد

القاهرة - محمد ابراهيم - قررت النجمة مي عمر تأجيل التحضير لمسلسلها الجديد على شاهد "ورد على فل وياسمين"، نظرًا لانشغالها بمسلسلها الجديد الذي تنافس به في موسم رمضان المقبل 2025.





ومسلسل مي عمر الذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إخراج محمد سامي، وستبدأ تصويره في شهر يونيو المقبل، والعمل مكون من 30 حلقة.





أحدث أعمال مي عمر



ومن ناحية اخري، تنتظر مي عمر خلال الفترة القادمة عرض فيلم بضع ساعات في يوم ما، تأليف محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن، والذي يضم عدد كبير من النجوم منهم هنا الزاهد، هشام ماجد، محمد سلام، خالد أنور، محمد الشرنوبي، مايان السيد، أسماء جلال وآخرين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي رومانسي ويناقش فكرة قصص الحب التي تنشأ عن طريق السوشيال ميديا.

كما تشارك مي عمر في بطولة فيلم الغربان مع عمرو سعد، والمقرر عرضه في صيف 2024، وتدور أحداث العمل في إطار أكشن تاريخي، ويضم الفيلم أسماء أبواليزيد، ماجد المصري، محمد علاء، ميرهان حسين، جميل برسوم، عبدالعزيز مخيون، صفاء الطوخي، محمود البزاوي، وأحمد بدير، ومن إخراج ياسين حسن وإنتاج سيف العريبي، وشركة PCC للإنتاج الفني – تامر نصر.

اخر اعمال مي عمر

والجدير بالذكر ان اخر اعمال مي عمر هو مشاركته في موسم رمضان 2023، من خلال مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، وتأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي، وشارك في العمل كل من داليا مصطفى، مراد مكرم، وكان العمل ينتمي لنوعية الأعمال الـ 15 حلقة.

نافست مي عمر في رمضان 2024 بمسلسل نعمة الأفوكاتو، وكان من بطولة أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبورية، عمادة زيادة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، طارق النهري، لبنى ونس، والعمل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي، وجسدت مي عمر خلال مسلسل نعمة الأفوكاتو، شخصية المحامية نعمة أبو علب والتي تدخل في العديد من الصراعات مع تتابع الأحداث، بينما قدم أحمد زاهر دور طليقها، وحقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة واحتل تريند منصات السوشيال ميديا وقت عرضه.