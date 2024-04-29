نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملك أحمد زاهر: 'مش بفكر في الحب.. والزواج قسمة ونصيب' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، أنها لا تفكر في الحب حاليا وتركز على مشوارها الفني، وأنها تنتظر الشخص المناسب لها وأن الخطوبة أو الزواج قسمة ونصيب.

تصريحات ملك أحمد زاهر



وكشفت ملك أحمد زاهر عن مواصفات فتى أحلامها، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل، والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"،:"أول ما ألاقي الشخص اللي زي والدي هرتبط بيه، بس أنا والدي مفيش زيه.. أنا طيبه ورومانسية ومحتاجه راجل يكون حنين ورومانسي ويكون راجل ومسؤول ومتفاهم وعارف طبيعة شغلي وبيشجعني فيه ومتفاهم".



وأشارت ملك زاهر، إلى أنها أخذت كثيرا من والدتها في الشكل والصفات كونهما نفس البرج وأخذت منها الطيبة والحنية وأخذت من والدها روحه وطريقته في العمل.



ووجهت ملك رسالة إلى والدها الفنان أحمد زاهر قائلة:"إمبارح كان عيد ميلاده وقولتوله كل سنة وانت معانا ووسطنا وأنت أحلى حاجه في حياتنا وأنت السند والظهر والأمان ربنا يحفظه لينا ويفضل ناجح دايما على طول".

مواعيد برنامج تفاصيل

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.

آخر أعمال ملك أحمد زاهر



يذكر أن آخر أعمال ملك أحمد زاهر هو مشاركتها في مسلسل محارب الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2024 والعمل من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.