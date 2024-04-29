نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مايو المقبل.. نور النبوي يبدأ تصوير مسلسل "6 شهور" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد حاليًا الفنان الشاب نور النبوي لتصوير مسلسل "6 شهور" بداية مايو المقبل وهذا المسلسل يعد هو أول بطولة مطلقة له في الدراما بعد تحقيقه نجاحًا كبيرًا فى السينما بفيلم الحريفة، ومن المقرر أن يعرض المسلسل عبر منصة watch it.

حقق الفنان الشاب نور النبوي نجاحًا كبيرًا في الفترة الأخيرة حيث أنه نال إعجاب العديد من الجمهور على دوره في مسلسل "إمبراطورية ميم" الذي يشارك في بطولته مع والده الفنان خالد النبوي، وقد حقق نور النبوي أيضًا نجاحًا في أولي بطولاته السينمائية بفيلم "الحريفة" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في السينمات، وبعد تحقيقه نجاحًا كبيرًا في جميع دور العرض قررت الشركة المنتجة عمل جزء ثاني من فيلم "الحريفة".

أبطال مسلسل “إمبراطورية ميم”

ويضم مسلسل “إمبراطورية ميم” نخبة من ألمع نجوم الفن حيث يشارك به أكثر من 20 بطلًا وعلى رأسهم خالد النبوي، وحلا شيحة، بجانب هاجر السراج، نور النبوي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، محمد محمود عبدالعزيز، أدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، عبد الله سعد، ريمون توفيق، محمد محمود عبد العزيز، يارا عزمي، أحمد طلعت، أحمد السلكاوي، باتع خليل، ليلى عز العرب، محمود حافظ، نشوى مصطفى، أحمد عنان، محمود فايز.

أحداث “إمبراطورية ميم”

مسلسل "إمبراطورية ميم"، وهو رواية للكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد سلامة، تدور أحداث رواية "إمبراطورية ميم" للكاتب إحسان عبد القدوس، حول أب يتمرد عليه أولاده، ويضطر ان يوافق تحت ضغط ابنائه على إقامة إنتخابات بغرض اختيار حاكم للأسرة، ولكنه في النهاية يتفاجئ أن أولاده قاموا بإختياره حاكم لأسرتهم، ورب الأسرة ليبينوا له حبهم الشديد.

تفاصيل فيلم الحريفة للفنان نور النبوي

والجدير بالذكر أنه قد حقق نور النبوي نجاحًا كبيرًا في السينما من خلال فيلم الحريفة الذي أصبح من أعلى 10 افلام تحقيقًا الإيرادات وقررت الشركة المنتجة أن تقدم جزء ثاني منه.

يتناول فيلم "الحريفة" قصة مجموعة من الشباب الذين يتحدون لتشكيل فريق كرة قدم في الشوارع، حيث يُسلط الضوء على ماجد، الذي انتقل حديثًا إلى المدرسة الحكومية بسبب أزمة مالية تعرضت لها عائلته. يتشكل بينه وبين زملائه علاقة صداقة تساعدهم على تجاوز التحديات المالية، وتركز القصة على رحلتهم في تحقيق أحلامهم في عالم كرة القدم، وكيف يجدون الدعم والصلة الإنسانية لينجحوا رغم الصعاب التي يواجهونها يوميًا.

أبطال فيلم الحريفة

ويشارك في بطولة فيلم الحريفة عدد من النجوم، منهم الفنان الشاب نور النبوي، خالد الذهبي، أحمد حسام ميدو، أحمد غزي، نور إيهاب، والعمل من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج طارق الجنايني.