عودة كريس إيفانز لتجسيد شخصية كابتن أمريكا في فيلم Avengers Secret Wars

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 أبريل 2024 12:31 مساءً - أكدت مصادر موثوقة، من داخل استديوهات مارفل، بأن الممثل كريس إيفانز، قام بالفعل بتوقيع عقد جديد، مع استديوهات مارفل، لعودته لأداء شخصية البطل الخارق، كابتن أمريكا، مرة أخرى، بعد عدة سنوات من تركه للشخصية.

وأشارت المصادر، أن عودة كريس إيفانز، لتجسيد شخصية كابتن أمريكا، سيكون خلال أحداث فيلم Avengers Secret Wars.

وكشفت تقارير جديدة، أن استديوهات مارفل، تعمل في الوقت الحالي، علي إعادة كتابة سيناريوهات فيلمي ‘AVENGERS 5’، و‘AVENGERS: SECRET WARS’، بالكامل، بسبب قرارها بحذف أو تقليل ظهور شخصية الشرير Kang، من تلك الأفلام.

كما أعلنت استديوهات مارفل، عن تغييرها لاسم فيلم Avengers: The Kang Dynasty، لـ Avengers 5، وذلك بعد طردها للممثل الأسمر جوناثان ميجورز، مؤدي شخصية Kang، والتي تدور حولها أحداث الفيلم.

فيما، ذكرت مصادر صحفية، أن شركة مارفل، تفكر في شخصية Doctor Doom، لتحل مكان Kang، كشرير ساغا المالتيڤرس الرئيسي الجديد.