نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤلف مسلسل "جعفر العمدة" يحتفل بعقد قرانه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل المؤلف مهاب طارق، الذي قام بكتابة المسلسل الشهير “جعفر العمدة”، بعقد قرانه أمس الأحد، على فتاة من خارج الوسط الفني في حفل حضره الأقارب والأصدقاء.

مسلسل “لحظة غضب”

وكان آخر أعمال المؤلف مهاب طارق مسلسل قصة مسلسل “لحظة غضب”، الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي، هو واحدًا من الأعمال التي تنتمي لأعمال الـ 15 حلقة، وقد تناول العديد من القضايا الاجتماعية التي تظهر المشكلات التي تحدث بين طرفين في علاقة حب والتي تكون حافلة بالرومانسية كما أنها في الوقت نفسه ممزوجة بالتشويق والمفاجأت.

أبطال مسلسل “لحظة غضب”



وشارك صبا مبارك في بطولة مسلسل "لحظة غضب"، كلًا من محمد شاهين، علي قاسم، ناردين فرج وسارة عبد الرحمن، مجدي إدريس، محمد فراج، أحمد عبد الله محمود، وآخرون من النجوم.