نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. آخر أعمال حمدي الوزير الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم الاثنين 29 من ابريل، في بور سعيد لعائلة فنية أنجبت عدد من الممثلين والمخرجين، حصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة قنا، حصل خلال مشواره على عدد من الجوائز، تزوج من سيدة من خارج الوسط الفني، بدأ مشواره الفني في نهاية سبعينيات القرن العشرين، شارك بدور في فيلم (إسكندرية ليه) مع المخرج الكبير (يوسف شاهين) في 1979، ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية اخر اعمال حمدي الوزير..

آخر أعمال حمدي الوزير الفنية

كان مسلسل «ملحمة موسى»الذي تم عُرض عام 2021، هو آخر أعمال حمدي الوزير الفنية، ولعب خلاله دور رجل يدعى مُسعد، وشارك في المسلسل معه العديد من الفنانين، منهم محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، عبير صبري، هبة مجدي، ضياء عبد الخالق، فريدة سيف النصر، رامي وحيد، مفيد عاشور، منذر رياحنة، محمد ريحا، وايضا المسلسل الإذاعي موس صلاح لأحمد فهمي وريم مصطفى ومنير مكرم وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة وحامد الشراب والإعلامي أحمد شوبير، الذي تمت إذاعته عبر أثير إذاعات راديو النيل في رمضان الماضي.

قصة الغمزة المعروفة

شارك في فيلم "قبضة الهلالي" والذي تم عرض في عام 1991، وأدى فيه دور المتحرش، كشف حمدي الوزير في لقاء صحفي أن الصورة الشهيرة التي تتناقلها مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بنظرة المتحرش لم تكن موجهة للفنانة ليلى علوي.

أعمال حمدي الوزير الفنية

أفلام: الكهف، جدو نحنوح، رغدة متوحشة، أسد سيناء، فزاع، الحرامية، أبناء الشيطان، مصيدة الذئاب، يوم حار جدا، الغرقانة، الشطار، دنيا عبدالجبار، قبضة الهلالي، العفاريت، المغتصبون، باب النصر، العملاق، البنات والمجهول، بئر الاوهام، قبل الوداع، الحب في غرفة الانعاش، أيام في الحلال، الهلفوت، التخشيبة، الحريف، العوامة رقم 70،سواق الأتوبيس، الثأر، المحاكمة، الإنسان يعيش مرة واحدة، الأبالسة، إسكندرية ليه؟، التراب الأحمر.

مسلسلات: موسى (مسلسل)، أفراح إبليس(ج2)، الدولي، كابتن أنوش، وضع أمني، بنات سوبرمان، هي ودافنشي، الوسواس، الصعلوك، مذكرات سيئة السمعة، الرجل والطريق، زهرة برية، نساء لا تعرف الندم، العائد، غريب الدار، خليها على الله، قلب امرأة، على باب مصر، المنصورية، ينابيع العشق، عواصف النساء، الظاهر بيبرس، على نار هادئة، لقاء ع الهوا، قيود بلا قضبان، حدث في الهرم، أشرار وطيبين، زهرة الياسمين، البحار مندي، اللؤلؤ المنثور، زمن عماد الدين، أوراق مصرية، الكومي، منشية البكري، راجل حظه كده، الفتح المبين، الغالب والمغلوب، آمال وأقدار، ع الحلوه والمره، رياح الشرق، وتمضي الايام، سنوات الغربة، شيء من الحنان