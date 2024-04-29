نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آمال ماهر تستأنف البروفات النهائية لحفلها بجدة مع المايسترو وليد فايد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرت المطربة آمال فور بروفات مكثفة استعدادا لحفلها المرتقب يوم الجمعة 3 مايو بقيادة المايسترو وليد فايد في "أونيكس أرينا" بجدة بالمملكة العربية السعودية.

بروفات آمال ماهر لحفلها بجدة

من المقرر أن تستمر بروفات الحفل لمدة 4 أيام، تضع فيه آمال والموسيقار وليد فايد اللمسات الأخيرة على الأداء مع الفرقة المصاحبة، والتي من المقرر أن تضم ما يقرب من 100 عازف، وتشدو فيه آمل ماهر بمجموعة متنوعة من أعمالها وأعمال كوكب الشرق أم كلثوم.

ومن جانبها عبرت آمال ماهر عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في الأحداث الفنية في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى تقديم أداء مميز يرضي جمهورها في السعودية، الذي ينتظر ظهورها الأول في عروس البحر الأحمر جدة.

الحفل مقرر إقامته يوم 3 مايو، برعاية "تقويم فعاليات جدة"، وتنفيذ شركة بنش مارك.

كانت الفنانة آمال ماهر وصلت إلى جدة لإحياء حفلها ضمن تقويم جدة، ونشر حساب شركة "بنش مارك" المنظِمة للحفل فيديو لوصولها واستقبالها بالمطار وتقديم باقة ورد بألوان زاهية لها، ثم غادرت إلى المقر المعد لإقامتها، لتستعد لتقديم حفلها بالمملكة العربية السعودية.

آخر أعمال آمال ماهر

والجدير بالذكر ان آخر أعمال آمال ماهر ألبوم بعنوان أنا كويسة، والذي طرحته من 5 أشهر وحقق نجاحًا كبيرًا، وشهد عودتها للساحة الغنائية بعد غياب لثلاث سنوات، والألبوم مكون من 5 أغاني وجاءت على النحو: أغنية أنا كويسة، أغنية صاحبة عمري، أغنية كسبتوا الرهان، أغنية الحكاية في مشهدين، أغنية أنا الحب.

كلمات اغنية انا كويسة امال ماهر

متخافوش يا ناس عليا

كله حلو ومية مية

ايوة هي طبعا مش بسيطة

بس عادي مش قضية

متخافوش يا ناس عليا

كله حلو ومية مية

ايوة هي طبعا مش بسيطة

بس عادي مش قضية

انتوا ليه مستغربيني

اني بضحك أو بغني

نزلة دمعة مني

انا كويسة

انا كويسة بس مهيسة

بعد الصدمة

ولو أهمكوا

من فضلكوا ممكن خدمة

خرجوني فسحوني

إلهوا عقلي واشغلوني

وان فتحت السيرة تاني

سكتوني سكتوني

خرجوني فسحوني

إلهوا عقلي واشغلوني

وان فتحت السيرة تاني

سكتوني سكتوني

وقعة جامدة فيا هدت

علقة سخنة بس عدت

سقفولي أنا واللي زيي

اللي وقفت واللي سدت

هما يوم واتنين وفسحة

بعد منها هنام وهصحى

هصحى واحدة تانية مش عبيطة

واحدة فاهمة الدنيا ناصحة

انتوا ليه مستغربيني

اني بضحك أو بغني

متخافوش لسه عقلي ما رحش مني

انا كويسة

انا كويسة بس مهيسة

بعد الصدمة

ولو أهمكوا

من فضلكوا ممكن خدمة

خرجوني فسحوني

إلهوا عقلي واشغلوني

وان فتحت السيرة تاني

سكتوني سكتوني

خرجوني فسحوني

إلهوا عقلي واشغلوني

وان فتحت السيرة تاني

سكتوني سكتوني

خرجوني فسحوني

إلهوا عقلي واشغلوني

وان فتحت السيرة تاني

سكتوني سكتوني

