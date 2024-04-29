بإطلالة بسيطة.. ندى موسى تتألق في افتتاح مهرجان أسوان

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة ندى موسى، جمهورها بصورها خلال حفل افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة، وأطلت بإطلالة بسيطة.

إطلالة ندى موسى في مهرجان أسوان

وارتدت ندي بلوزة سوداء مفتوحة من منطقة الصدر، مع بنطلون من القماش واسع يدمج اللونين الأسود والأبيض، وتزينت بأسورة ذهبية عريضة، صففت شعرها على شكل كيرلي، مع مكياج بألوان هادئة.

أحدث أعمال ندى موسي

ومن ناحية اخري، تنتظر ندى موسى، طرح أحدث أعمالها السينمائية "التجربة المكسيكية"، بدور العرض، والذي انتهت من تصويره مؤخرا، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء يسافرون في بعثة للمكسيك ثم تبدأ المغامرات في إطار من المواقف الكوميدية وينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدى، ويشارك فى بطولة التجربة المكسيكية، مجموعة من الفنانين منهم عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، محمد ثروت، محمود حافظ، أحمد فتحي، ندا موسى، ليلى عز العرب، وهو تأليف محمود حمدان ومحمد محرز وإخراج شادي علي.

آخر أعمال ندى موسى

وكان آخر أعمال ندى موسى كان حكاية "ألفريدو" من مسلسل "55 مشكلة حب"، وايضا شاركت في مسلسل "البحث عن علا" بطولة هند صبري وندى موسى سوسن بدر وهاني عادل ومحمود الليثي وآيسل رمزي وعمر شريف وياسمينا العبد وطارق الإبياري.

أحداث حكاية "الفريدو"

وتدور أحداث الحكاية حول "فريد" أحمد فهمي ترك مهنة الطب من أجل السعي وراء حلمه وسافر إلى إيطاليا لتعلم الطهي، وافتتح مطعما هناك، لدى "فريد" عمة تدعى "سوسو" هي من تولت تربيته وأشقائه بعد وفاة والدهم، تعاني "سوسو" من مرض الزهايمر ويقرر "فريد" العودة إلى مصر ليبقى بجانبها ويراعيها خاصة أن شقيقه وشقيقته لا يهتمان بها.

تفاصيل حكاية "الفريدو"

حكاية "الفريدو" مكونة من 10 حلقات والمسلسل مأخوذ عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، إنتاج أحمد عبد العاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. من بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندى موسى، إيمان السيد، عمر شرقي، أمير شاهين وغيرهم.