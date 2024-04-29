كندة علوش عضوة لجنة تحكيم الدورة العاشرة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

القاهرة - محمد ابراهيم - تشارك النجمة كندة علوش، كعضوة في لجنة تحكيم المسابقة الدولية في فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وكانت كندة قد عبرت عن سعادتها بمستوى الأعمال التي شاهدتها في المهرجان، وبالمشاركة في مثل هذه الفعالية التي تدعم هذه النوعية من الأفلام.

كندة تتشارك عضوية اللجنة مع المخرجة الفلسطينية نجوى نجار والمنتجة الأردنية نادية عليوات ووالمخرجة المصرية كوثر يونس والناقد التونسية ليلة بلرحومة.

مشاركة كندة علوش في لجان تحكيم المهرجانات



الجدير بالذكر أن كندة شاركت من قبل في عضوية لجان التحكيم سواء في مهرجان القاهرة السينمائي الدولى في عدة دورات وايضا شاركت في لجنة تحكيم بمهرجان الجونة السينمائي و الإسكندرية لسينما البحر الأبيض المتوسط. والقاهرة الدولي للفيلم القصير والأقصر للسينما الأفريقية والعديد من المهرجانات