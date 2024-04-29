فن ومشاهير

الأوبرا تحتفل بعيد العمال مواهب الأوبرا على المسرح الكبير احتفالًا بعيد العمال

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القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن إحتفالات الثقافة المصرية بعيد العمال تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد إحتفالية ضخمة للدارسين بمركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر، يحييها كورال الشباب والأطفال تدريب وقيادة الدكتور محمد عبد الستار، وذلك فى الثامنة والنصف مساء الأربعاء الأول من مايو  على المسرح الكبير.

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الأوبرا تحتفل بعيد العمال مواهب الأوبرا على المسرح الكبير احتفالًا بعيد العمال
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الأوبرا تحتفل بعيد العمال مواهب الأوبرا على المسرح الكبير احتفالًا بعيد العمال
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الأوبرا تحتفل بعيد العمال مواهب الأوبرا على المسرح الكبير احتفالًا بعيد العمال
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الأوبرا تحتفل بعيد العمال مواهب الأوبرا على المسرح الكبير احتفالًا بعيد العمال

يتضمن البرنامج نخبة مختارة من المؤلفات الغنائية التى وضعها كبار الملحنين وأبرزت أهمية العمل والإنتاج لبناء الوطن إلي جانب عدد من الأعمال الحماسية التى تحث على العمل والإجتهاد لتحقيق المستقبل المشرق.

 

 

نبذة عن مركز تنمية المواهب

 يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الإرتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالى والعربى، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، الكمان الشرقى، الباليه والكلاكيت كما تم إضافة فصول لذوى القدرات الخاصة وأعتاد المشاركة خلال الإحتفالات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة إلي جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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