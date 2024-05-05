تامر حبيب يعلن عن تعاون جديد مع منة شلبي

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلن السيناريست تامر حبيب عن عودته للتأليف مرة أخرى، وكشف تعاون جديد مع الفنانة منة شلبي في الفترة المقبلة.

قال "حبيب" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي ليث الهيثم، على قناة الفجيرة "إنتهيت من كتابة مسلسل بطولة منة شلبي، وإخراج هادي الباجوري اسمه سيدتي العويلة، وهيكون من 8 حلقات ".

وأضاف "حبيب" عن تفاصيل العمل قائلا: "رومانسي كوميدي، وكمان استعراضي غنائي، وأنه يتضمن 10 استعراضات كتب كلماتها".

آخر أعمال تامر حبيب

يذكر أن آخر الأعمال الفنية التي شارك بها تامر حبيب هو مسلسل "بطن الحوت"، الذي تم عرضه على منصة شاهد، مكون من 15 حلقة.

أبطال مسلسل بطن الحوت

مسلسل "بطن الحوت" بطولة محمد فراج وباسم سمرة وشارك عدد كبير من النجوم أبرزهم:أسماء أبو اليزيد، سماح أنور، عبد العزيز مخيون، يوسف عثمان، حسام الحسيني، بسمة، زينب غريب، حسن أبو الروس،ومن ضمن ضيوف الشرف تامر حبيب، أمينة خليل، وأحمد فهمي.