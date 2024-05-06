بعد اعتذار المخرجين.. هل سيغيب محمد رمضان عن السباق الرمضاني 2025؟

القاهرة - محمد ابراهيم - أعتذر عدد من المخرجين عن إخراج مسلسل محمد رمضان القادم للسباق الرمضاني 2025، وهذا يجعل أمامه عقبات تمنعه من المشاركة في السباق الرمضاني لعام 2025، فقد تفاوضت الشركة المنتجة مع المخرج بيتر ميمي لكنه اعتذر وأيضًا قد اعتذرت المخرجة كاملة أبو ذكري عن إخراج العمل بعدما دخلت مع محمد رمضان في مفاوضات أثناء عملهم سويًا في أحد إعلانات شركات الإتصالات الذي عرض خلال شهر رمضان.

مفاوضات مع المخرج إبراهيم فخر لإخراج مسلسل محمد رمضان

وانتشرت بعض الأقاويل تفيض بأنه يجري حاليًا التفاوض مع المخرج إبراهيم فخر لإخراج العمل وإنقاذه من التأجيل، والجدير بالذكر أن المخرج إبراهيم فخر قد تعاون مع رمضان مسبقًا من خلال مسلسل ابن حلال ومسلسل زلزال.

آخر أعمال الفنان محمد رمضان الدرامية

ومن الجدير بالذكر ان آخر أعمال الفنان محمد رمضان الدرامية هو بطولته لمسلسل بعنوان جعفر العمدة والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان للعام الماضي 2023 والذي حقق من خلاله نجاحا كبيرا في مصر والوطن العربي، وشارك معه في بطولة مسلسل جعفر العمدى كوكبة كبيرة من النجوم مثل مي كساب، زينة، ايمان العاصي، منة فضالي، هالة صدقي، أحمد فهيم، عصام السقا، فريدة سيف النصر، أحمد داش، وآخرين من النجوم والعمل من تأليف واخراج محمد سامي.

أعمال الفنان محمد رمضان السينمائية القادمة

أما عن أحدث أعماله السينمائية فـ هو ينتظر عرض فيلمه الجديد "أسد" وهو فيلم تاريخي يدور في حقبه زمنيه معينه ويجسد محمد رمضان خلال الفيلم شخصيه علي بن محمد الفارسي وهو قائد جيوش الزنوج لثورة ضد الجيش العباسي وهو فيلم يتناول فترة ثورة العبيد التي كانت في عام 1280 أثناء فترة حكم المماليك، وتدور أحداث العمل في اطار مميز من الاثارة والتشويق والأكشن، كما يشارك في بطولة فيلم أسد عدد من النجوم إلى جانب محمد رمضان وهم خالد الصاوي، ماجد الكدواني، شريف سلامة، وآخرين والعمل من تاليف واخراج محمد دياب.