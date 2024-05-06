حمادة هلال يكشف كواليس أغنية ”لقيناك حابس” في المداح4

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 مايو 2024 09:31 صباحاً - كشف الفنان حمادة هلال تفاصيل صناعة أغنية تتر مسلسل "المداح" بالذكاء الاصطناعي أن المغنية التي تغني التتر ليست موجودة في الواقع ولكن الصوت تم تركيبه على الكلمات.

وقال الفنان حمادة هلال في تصريحات تليفزيونية خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب: في أغنية تتر مسلسل المداح 4 الشهيرة "لقيناك حابس" جبنا صوت من أصوات زمان صوت فلكلوري، وركبنا كلام الأغنية على الصوت بالـ Ai الذكاء الاصطناعي والست اللي بتغني غير موجودة في الحقيقة خالص.

وتدور أحداث الجزء الرابع من مسلسل المداح الذي يحمل اسم المداح أسطورة العودة حول صابر الذي يجد نفسه في حرب كبيرة، تشتعل نيرانها بينه وبين الجن؛ بسبب عصيانه لهم حيث يبدأ فصل جديد من الصراع مع الجن وتنشأ حروب بينه وبين الكثير منهم تنتهي بمبرازات عديدة بين صابر وقائد الجان سميح.

وشارك في بطولة مسلسل المداح العديد من النجوم بجانب الفنان حمادة هلال منهم الفنانة هبه مجدي، الفنانة سهر الصايغ، والفنان خالد سرحان، والفنانة حنان سليمان والدة صابر، بالإضافة إلى دنيا عبد العزيز، وشارك في العمل العديد من ضيوف الشرف منهم: دياب، مي سليم، حمزة العيلي، أحمد خالد صالح وآخرون والمسلسل إخراج أحمد سمير فرج وتأليف أمين جمال بالتعاون مع شريف يسري.