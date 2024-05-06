هيفاء وهبي تطرح أحدث أغانيها ”يا نحلة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 مايو 2024 09:31 صباحاً - شاركت النجمة والفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، جمهورها ومتابعيها، بطرح أحدث أغانيها بعنوان "يا نحلة"، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وجاءت أغنية "يا نحلة" من كلمات: "مصطفى حسن، والحان بلال سرور، توزيع وفواصل موسيقية: هاني ربيع، ميكس وماسترينغ سليمان دميان، وتصوير: محمد يوسف".

وكانت هيفاء وهبي نشرت مقطع من الأغنية عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت معلقة: "يا نحلة .. ماذا لو كان هناك غسالة ومسحوق لتنظيف المشاعر .. فهناك ناس مثل البلسم والعسل عالقلب وهناك من هم مثل الفيروس والسم".

وأستكملت قائلة: "فيديو يا نحلة الآن على قناتي الرسمية يوتيوب، والأغنية على جميع المنصات الرقمية".

يذكر أن هيفاء وهبي أحيت حفلاً غنائيًا ضخمًا في البحرين يوم الخميس الماضي ضمن جولتها الغنائية الأخيرة، وقدمت خلال الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة بالإضافة إلى الأغاني السينجل التى طرحتها مؤخرًا.

وفي شهر يناير الماضي، طرحت هيفاء وهبي، أغنيتها الجديدة التي تحمل إسم "وصلتلها" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد فترة من الترويج لها.