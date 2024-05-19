نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موجة حارة شديدة تجتاح البلاد وتستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل.. نصائح لمواجهة الأجواء الحارة وتوقعات حالة الطقس والبحر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعلن الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن اندفاع موجة حارة شديدة استقبلتها البلاد يوم الخميس الماضي، حيث ارتفعت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية على مدار الأيام الأخيرة. تشير التوقعات إلى استمرار هذه الأجواء الحارة والمزعجة حتى نهاية الأسبوع المقبل في جميع أنحاء البلاد.

وتزداد شدة الحرارة خاصة عند التعرض المباشر لأشعة الشمس، ولذلك حذرت الأرصاد الجوية من البقاء في الشارع لفترات طويلة دون مظلة، لتجنب حدوث الإعياء أو الإصابة بضربات الشمس.

وتتساءل الكثير من المواطنين عن موعد تحسن حالة الطقس وانتهاء الموجة الحارة، إلا أن الأرصاد الجوية أكدت استمرار ارتفاع درجات الحرارة والأجواء الحارة حتى نهاية الأسبوع المقبل في جميع أنحاء البلاد.

حالة الطقس اليوم الأحد

فيما يتعلق بحالة الطقس اليوم الأحد، يتوقع أن تسود أجواء شديدة الحرارة نهارًا في معظم المناطق، وتكون الحرارة عالية على السواحل الشمالية الشرقية. أما ليلًا وفي الصباح الباكر، يتوقع أن تكون الأجواء معتدلة في معظم المناطق.

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم معدلات قياسية، حيث قد تتجاوز الـ 40 درجة مئوية في الأماكن المكشوفة على مدار اليوم في معظم مناطق البلاد.

وتشير الخرائط الجوية إلى نشاط الرياح في بعض المناطق، مثل القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد والصحراء الغربية، وخاصة في المناطق المكشوفة.

وفي بيانها، أكدت الأرصاد الجوية استمرار الموجة الحارة على معظم مناطق البلاد، وقدمت عدة نصائح للمواطنين لمواجهة الأجواء الحارة، منها:

1. شرب الكثير من الماء لتجنب الجفاف، خاصة في الأجواء الحارة.

2. تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في ساعات الذروة، وذلك بتجنب البقاء بدونالمظلة لفترات طويلة بين الساعة 12 ظهرًا و3 مساءً.

3. ارتداء ملابس خفيفة مصنوعة من القطن وذات ألوان فاتحة للتخفيف من الشعور بالحرارة.

4. استخدام واقي الشمس لحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة.

5. تجنب ممارسة الأنشطة البدنية الشاقة في الأماكن المكشوفة خلال ساعات النهار.

6. تأجيل المشاوير غير الضرورية خلال ساعات الذروة (من الساعة 1 ظهرًا حتى 5 مساءً)، وإتمامها في الصباح الباكر أو المساء لتجنب ارتفاع درجات الحرارة خلال تلك الفترة.

حالة البحر

تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، ويرتفع ارتفاع الموج فيها من متر إلى 1.5 متر، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة إلى مضطربة، ويرتفع ارتفاع الموج فيها من مترين إلى ثلاثة أمتار ونصف، وتكون الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مدن ومحافظات مصر

القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا

- القاهرة: 38 / 24

- 6 أكتوبر: 38 / 22

- بنها: 38 / 23

- دمنهور: 36 / 22

- وادي النطرون: 37 / 22

- كفر الشيخ: 38 / 23

- المنصورة: 38 / 22

- الزقازيق: 38 / 23

- شبين الكوم: 37 / 22

- طنطا: 37 / 22

مدن القناة والساحل الشمالي

- دمياط: 29 / 23

- بورسعيد: 30 / 23

- الإسماعيلية: 37 / 22

- السويس: 37 / 22

- العريش: 31 / 18

- رفح: 31 / 18

- رأس سدر: 39 / 25

مدن جنوب سيناء والبحر الأحمر

- نخل: 36 / 17

- كاترين: 32 / 13

- الطور: 37 / 26

- طابا: 35 / 24

- شرم الشيخ: 39 / 27

- رأس غارب: 38 / 26

- الغردقة: 39 / 27

- سفاجا: 39 / 26

- مرسى علم: 39 / 27

- شلاتين: 38 / 25

- حلايب: 34 / 24

- أبورماد: 34 / 24

- رأس حدربة: 33 / 23

مدن الساحل الشمالي الغربي والصحراء الغربية

- الإسكندرية: 34 / 22

- العلمين: 34 / 21

- مطروح: 37 / 22

- السلوم: 40 / 21

- سيوة: 42 / 24

محافظات شمال الصعيد

- الفيوم: 41 / 24

- بني سويف: 41 / 24

- المنيا: 41 / 25

محافظات وسط وجنوب الصعيد

- أسيوط: 42 / 25

- سوهاج: 43 / 26

- قنا: 44 / 26

- الأقصر: 45 / 27

- أسوان: 45 / 28

- الوادي الجديد: 44 / 27

- أبوسمبل: 44 / 28

توضح درجات الحرارة المتوقعة اليوم ارتفاعًا كبيرًا في معظم المدن المصرية، خاصةً في مناطق جنوب الصعيد التي ستصل فيها درجات الحرارة إلى منتصف الأربعينات.