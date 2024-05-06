نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة النجم البريطاني برينارد هيل عن عمر يناهز الـ 79عامًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحل عن عالمنا النجم البريطاني القدير بيرنارد هيل، الذي توفى عن عمر يناهز الـ 79 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة في مجال السينما.

وشاركت ديلي ميل في نعي النجم الراحل، الذي سبق وأن شارك في بطولة أفلام بارزة مثل Lord of the Rings وتايتانك.

أيضًا حرص النجم الكبير ريتشارد جير على نعي الفنان الراحل لويس جوسيت جونيور الذي سبق وأن شاركه بطولة فيلم An Officer And A Gentleman.

ووفق ديد لاين، كان جير من الناعين للنجم الراحل الذي توفى عن عمر يناهز الـ 87 عامًا بعد مسرة فنية حافلة.

ويعيش حاليًا النجم القدير ريتشارد جير في فترة تعافي من حالة مرضية تعرض لها خلال قضائه لعطلة عائلية، كان يحتفل خلالها بعيد ميلاده زوجته البالغة من العمر 40 عامًا.

وتقول صحيفة ديلي ميل، أن جير كان في عطلة عائلية برفقة زوجته أليخندرا سيلفا بالمكسيك، حين تعرض لحالة التهاب رؤية نقل بسببها للمستشفى، حاليًا هو في مرحلة التعافي بعد عودته لمنزله.

مسيرة سينمائية حافلة

والنجم الكبير ريتشارد جير، قدم لعالم هوليوود عبر مسيرته الحافلة، العديد من الاعمال السينمائية المميزة، التي ستظل مذكورة في التاريخ.

وكان من أنجح الأعمال التي قدمها ريتشارد جير للسنيما، فيلم بعنوان Pretty Woman، هذا الفيلم الرومانسي الشهير الذي طرح في عام 1990، وكان من بطولة جوليا روبرتس، ولورا سان جيماكومو، وهيكتور أليزوندو، وجيسون ألكسندر، ورالف بيلامي.

بالإضافة لإلينتور دونهاو وايمي ياسبيك واليكس هايد وايت، وداي يونغ وجوديت بالدوين وهانك آزاريا.

جديد أخبار هوليوود

وضمن أحدث اخبار نجوم هوليوود الكبار، أن احتفل الأشقاء جوناس بوصع نجمتهم الخاصة على ممر الشهرة في حي هوليوود، تقديرًا لاسهاماتهم في مجال الموسيقى والغناء منذ ظهورهم خلال مطلع الألفية الجديدة.

والأشقاء جوناس، هم فريق غنائي ظهروا معا في عالم هوليوود، عبر مشاركتهم في بطولة مجموعة أفلام قناة ديزني للأطفال.