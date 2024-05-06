نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد القبض عليه.. تعرف على أحدث كليبات مطرب المهرجانات عصام صاصا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مطرب المهرجانات الشعبي عصام صاصا، صباح اليوم الإثنين، وذلك بتهمة صدم شخص بسيارته على دائري المنيب، مما تسبب في وفاته.

"التزموا الصمت"

يشار أنه قبل إلقاء القبض عليه بأيام قليلة، طرح "صاصا" آخر كليباته مع المطرب حودة بندق، الذي يحمل اسم "التزموا الصمت"، وحقق الكليب انتشارًا واسعًا، بتخطيه 4 مليون مشاهدة، على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

"إحنا صيع منحرفين"

وفي سياق متصل كان "صاصا" يستعد لطرح أحدث كليباته، الذي يحمل اسم "إحنا صيع منحرفين"، وكان قد روج لهذا الكليب قبل طرحه، بنشر جزء من الكليب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".