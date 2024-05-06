نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد ممدوح يهنىء متابعيه بعيد القيامة وشم النسيم: 'السنة الجاية نحتفل سوا في غزة' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان محمد ممدوح على تهنئة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وشم النسيم.





وشارك محمد ممدوح منشور عبر حسابه على إنستجرام، كتب فيه: "كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم".

وتابع قائلًا: "بنتمنى السنة دي تعدي على خير على كل الناس في كل مكان، وخصوصًا في غزة. يارب السنة الجاية نقدر نحتفل سوا في غزة بعيد مليان بالفرحة والسلام للجميع".





أحدث أعمال محمد ممدوح

ويعرض حاليا لمحمد ممدوح في السينمات فيلم شقو والفيلم مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.





فريق عمل فيلم شقو







شقو يلعب بطولته النجم عمرو يوسف وينافس به في موسم عيد الفطر المبارك، ويشارك في بطولته النجوم محمد ممدوح ودينا الشربيني وأمينة خليل والنجمة الكبيرة يسرا، والفيلم من تأليف وسام صبري ويخرجه كريم السبكي وينتجه أحمد السبكي.





فيلم السرب

كما يعرض له حاليًا في دور العرض السينمائية فيلم " السرب" تدور أحداثه حول عمليات الجيش المصري ومكافحته الإرهاب ويتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد الإرهاب، يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش.

ويشارك ببطولة فيلم "السرب" نخبة من نجوم السينما المصرية: أحمد السقا، كريم فهمي، أسر ياسين،أحمد حاتم، عمرو عبد الجليل، شريف منير، هند صبري، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.





آخر أعمال محمد ممدوح





وعلى جانب الأعمال الدرامية، يذكر إنه يعد مسلسل رشيد، آخر أعمال محمد ممدوح الدرامية، الذي عرض في موسم رمضان 2023، وشارك في بطولته كل من الفنانة ريهام عبد الغفور، خالد كمال، تامر نبيل، حسن العدل، نهلة سلامة، محسن منصور، أشرف عبد الغفور، حسن مالك، علاء قوقة، وآخرين، والعمل من تأليف وسام صبري، وإخراج مي ممدوح.











