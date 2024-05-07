نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أبرز تصريحات عصام كاريكا ببرنامج واحد من الناس في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفنان عصام كاريكا أن يخطف الأنظار بأحدث ظهور له ببرنامج واحد من الناس، والذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة.



كشف الفنان عصام كاريكا، عن سبب ابتعاده عن الغناء خلال السنوات الماضية، بجانب الكشف عن كلمات وموعد طرح أغنية أنا الذي لـ محمد منير، والتي أعاد من خلالها تعاونه مع الكينج.

عصام كاريكا: لحنت لكل نجوم الوطن العربي



وقال :" أنا من 5 سنين وقفت خالص إني أعمل لنفسي أغاني وركزت في التلحين، وأنا في الأصل ملحن، ولحنت لكل نجوم الوطن العربي، و100 فنان غنوا من ألحاني، ومنهم الفنان فؤاد المهندس وليلى طاهر، وعبد المنعم مدبولي" .

كلمات أغنية أنا الذي لمحمد منير

وأضاف : "أنا بحضر غنوة حلوة أوي لـ الكينج محمد منير، بتقول: أنا الذي غنى وطبل، أنا الذي بحر جبل، أنا اللي قلبي ياما اتبهدل، أنا ولد أصول، أنا الذي عاشق حبيت ياما روحت وجيت، ونمت من غير ما اتعشيت، بقى كده معقول؟!.

موعد طرح أغنية أنا الذي



وتابع :" الأغنية هتنزل كمان أسبوع أو 10 أيام، وهتعجب الناس وعاملين حاجة محترمة، والمهم عندي إني أختار كلمة حلوة وتدوم" .

عصام كاريكا يكشف عن أعز ألحان عنده



وأشار :" أنا عندي أغاني بقالها 30 سنة بتتسمع لغاية النهاردة، وأنا بختار الكلمة اللي تبقى للزمن، وأعز 4 ألحان عندي: وهي عاملة إيه دلوقت لـ عمرو دياب، ودارت الأيام لـ راغب علامة ودي حدث في لبنان، وأعاتبك على إيه ولا إيه لـ محمد محي، ودي عملت نقلة في الموسيقى، وكمان أغنية فيلم بوحة".