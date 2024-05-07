نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عصام كاريكا: أحب محمد رمضان.. والجيل الجديد يفضل الأغاني السريعة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفنان عصام كاريكا في خطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور له ببرنامج واحد من الناس، والذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، ويعرض على شاشة الحياة.

وتحدث الفنان عصام كاريكا عن رأيه بالفنان محمد رمضان وعن رأيه بالمهرجانات.

وقال:"محمد رمضان نفسه يقول إنه ليس مطربا ولكنه حالة، وانا احب حالته الفنية وهو يقدم سر جميل وانا احبه جدا وهو صديقي".

واضاف:"أن رمضان عندنا يقدم حفلة في الساحل وتحقق نجاح كبير وينافس كبار نجوم الغناء فهذه حالة ناجحة يجب التوقف عندها".

وتابع:"الجيل الجديد يحب الاغاني السريعة ولا يجد عنده الصبر لسماع اغاني وقتها طويل، وكنا كان نقدم مقدمة موسيقي للأغاني ولكن الان ندخل في الفنية مباشرة".



عصام كاريكا يكشف عن نجاح أغاني المهرجانات



وأشار إلي أن سبب نجاح اغاني المهرجانات ان كلامهم قريب من كلام الشارع، ولكني لن اقدم اغاني مهرجانات ومعجب باغنية " انتي معلمة " ولحنها جميل وعندما تقابل عمر كمال أقوله له ذلك، فالمهرجانات لديهم ميلودي كويس ولكن الكلام ليس جيدا.



عصام كاريكا يكشف عن رفض إيهاب توفيق في شنكوتي



وواصل:" انني قدمت لحن اغنية " شنكوتي " لايهاب توفيق ولكن لم تعجبه، فقلت سأغنيها والتقيت مع الموزع طارق مدكور وبالفعل قدمنا الاغنية وحققت نجاح كبير".