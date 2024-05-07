في ذكرى وفاة رياض الهمشري.. تعرف على أبرز محطاته الفنية

القاهرة - محمد ابراهيم - صادف اليوم ذكرى وفاة واحد من أهم الملحنين المصريين الملحن رياض الهمشري والذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 7 مايو 2007.

نبذة عن رياض الهمشري

رياض الهمشري هو ملحن مصري ولد في 9 نوفمبر 1958 وتوفي 7 مايو 2007.

لحن العديد من الأغاني لأشهر المطربين في عصره، بالإضافة إلى الموسيقى التصويرية لعدد كبير من الأفلام بينها: حرب الفراولة، ليه خلتني أحبك، إسماعيلية رايح جاي.

كما لحن نشيد الجيش واحتفالات مصر بذكرى نصر أكتوبر بحضور رئيس الجمهورية.

بدأ نشاطه الفني كمطرب في سن السادسة حيث تعلم الغناء والعزف على آلة العود وأتقنه على يد خاله الفنان صلاح الهمشري الذي اكتشف موهبته المبكرة ورعاها، وكان أول أغنية يغنيها (الورد جميل) للشيخ زكريا أحمد في برنامج (جرب حظك) للإذاعي الراحل طاهر أبو زيد ثم في العام 1965 تقدّم لاختبارات الإذاعة والتلفزيون وتجاوزها ببساطة نادرة ثم مشتركا في حفلات أضواء المدينة وحفلات الموسيقار فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ والذي اشترك فيها كطفل يغني التراث المصري والعربي القديم وكان وهو في الثامنة يغني في معظم إذاعات العالم والتليفزيون المصري ولقب بالطفل المعجزة.

تزوج من غادة الهمشري وله ولدان هما عمر (من مواليد سنة 1995) وهشام (من مواليد 2000).

مسيرته الفنية

في عام 1969 شد صوته انتباه بعثة التلفزيون الياباني فسجلوا له عددا من الأغنيات بإشراف الفنان زكريا الحجاوي ثم وقع أول عقد له لتسجيل (6) اسطوانات بصوته عام 1970 مع شركة موريفون (موريس اسكندر) وقد أثنت عليه أم كلثوم وساعدته في مشواره الفني كما ساعده أيضًا الموسيقار محمد عبد الوهاب وقرر أن يلحّن له أغنية يكتب كلماتها الشاعر عبد الرحمن الأبنودي ولكن الظروف حالت دون ذلك وكذلك الموسيقار فريد الاطرش أشركه في كل حفلاته ووقف إلى جانبه واشترك رياض الهمشري في أداء بعض الأوبّرات العالمية تحت إشراف رتيبه الحفني باللغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية والروسية والإيطالية حيث احتاجت (أوبرا فينيسيا الإيطالية) إلى طفل لاستكمال عرضها على مسرح الأوبرا وتقدّم رياض وحفظ ألحان أوبرا (لابوهيم) بالإيية واشترك في العرض وذلك عندما كان سوليست في كورال الأطفال لمحافظة القاهرة وكان له جمع من الصحفيين والفنانين وقفوا إلى جانب موهبته منهم الصحفي محمود أمين العالم ورجاء النقاش والشاعر محمود حسن إسماعيل وزكريا الحجاوي وأولاد الشيخ زكريا أحمد وأولاد الشيخ سيد درويش وكان رياض أصغر عضو عامل في جمعية سيد درويش

وفاة رياض الهمشري

توفي في 7 مايو 2007 في بيروت عن عمر يناهز 48 سنة إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، وكان قد أقام في لبنان لمدة 4 سنوات هربا من حكم قضائي صدر بحقه.