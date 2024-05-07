شاهد.. ساندي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها(صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة ساندي، متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إطلالة ساندي

وظهرت ساندي وهي ترتدي توب وبنطلون باللون الرمادي، وتركت شعرها منسدلًا، ووضعت مكياجًا هادئًا.



ومن ناحية أخرى، طرحت ساندي، مؤخرًا أغنية "انت تقبل" عبر "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية وهي من كلمات منة القيعي، ومن ألحان عزيز الشافعي، ومن توزيع تميم، هو التعاون الأول للمطربة ساندي مع الشاعرة منة القيعي، والتعاون الثامن مع الملحن عزيز الشافعي.



كلمات الاغنية

انا مش هنكر اني

لما رحت بجد مني انجرحت

مش ندم على قد ما

لما شوفتك ويا غيري اتوجعت

سيبتك أيوا سيبتك

مش بغير أنا في كلامي

ولا اتراجعت

بس لما عرفت ان انت

قدرت تحب بعدي اتضايقت

اتضايقت

مش أناني

برضه انت لو مكاني

لو عرفت اني بقابل حد تاني

مش هتسأل

حتى لو مش ناوي ترجع

لو لقيتني في حضن غيرك

مش هتزعل

طب فرضنا اني قبلت تكون لغيري

إنت تقبل

إنت تقبل تقبل



كل الناس لاموني ليه

بتسألي وقالولي انتي لسه

معذورين ما فات كتير

عدى وقت كبير وليه بعملها قصة



سيبتك أيوا سيبتك

مش بغير أنا في كلامي

ولا اتراجعت

بس يمكن كان في عيني

الغياب ده مش معناه ان انت ضعت

هو انت ضعت

مش أناني

برضه انت لو مكاني

لو عرفت اني بقابل حد تاني

مش هتسأل

حتى لو مش ناوي ترجع

لو لقيتني في حضن غيرك

مش هتزعل

طب فرضنا اني قبلت تكون لغيري

إنت تقبل

إنت تقبل تقبل.