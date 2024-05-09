الدكتور محمود الناقة عضو مجمع اللغة العربية والمجمع العلمي ضيف "حدوتة مصرية"

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل الدكتور محمود الناقة أستاذ المناهج وطرق التدريس، وعضو مجمع اللغة العربية، والمجمع العلمي المصري، ضيفًا على الإذاعي أحمد إبراهيم، من خلال برنامج حدوتة مصرية، العاشرة مساءً، غدًا الخميس، في إذاعة الشرق الأوسط.

ويتحدّث “الناقة” عن نشأته، وجذوره، ومشواره العلمي، والعملي، وتدرّجه الوظيفي والأكاديمي، من مُعيد حتى وكيلًا لتربية عين شمس.

يتحدّث “الناقة” أيضًا عن مؤلفاته، والبصمات في حياته، وتفوّقه في كلية التربية، وتكريمه من الرئيس جمال عبدالناصر، كعالم مصري في مجال التربية.

ويطرح “الناقة” خلال اللقاء، رؤيته لإعداد المعلم، وتطوير المناهج، وعودة دور المدرسة، والاهتمام باللغة العربية، وكذلك أهمية القيم والمُثُل، والأخلاق، في بناء شخصية الإنسان.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج‏ "حدوتة مصرية"، هو برنامج يسلّط الضوء على كل العلماء، والخبراء، والزُرّاع، والصُنّاع، والمُبدعين المصريين بشتى المجالات، في الداخل والخارج. وأيضًا كل من يقدّم خدمات جليلة للوطن، من خلال استضافتهم، وعرض قصة كفاحهم ونجاحهم، وتقديمهم كنموذج وقدوة طيبة تُحتذى للشباب المصري.

البرنامج يُذاع الخميس من كل أسبوع، في العاشرة مساءً بإذاعة الشرق الأوسط، ومن ‏إعداد وتقديم أحمد إبراهيم، على ‏تردد إذاعة الشرق الأوسط 89.5، أو 774 am، وعلى النايل سات تردد 11765.