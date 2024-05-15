تعرف على سبب اعتذار عمر خيرت عن حفلات مايو في دار الأوبرا

القاهرة - محمد ابراهيم - اعتذر الموسيقار عمر خيرت عن حفلات شهر مايو في دار الاوبرا المصرية بسبب سفره رفقة الأوركسترا الموسيقية إلى الكويت، نظرًا لارتباطه بإحياء حفلين موسيقيين ضخمين من المقرر إقامتهما على أحد المسارح الكبرى بالكويت، يومي الخميس والجمعة 16 و17 مايو المقبل.



نجح الموسيقار عمر خيرت في تكوين قاعدة جماهيرية واسعة في الوطن العربي، وتحقيق معادلة صعبة في الحفاظ على الهوية المصرية والتراث الفني وشارك في تأليف عديد من تترات المسلسلات وتأليف الموسيقي التصويرية لها بطريقة مميزة خاصة به، حيث استطاع دمج الموسيقي الأوركسترالية الغربية بالأنغام الشرقية مستخدما آلات غربية مثل البيانو والأكسليفون وآلات النفخ كالكلارنيت والأبوا والساكس بالإضافة إلى الآلات الشرقية المميزة كالأكورديون الشرقي والعود والقانون والكمان ومن أهم أعماله، قضية عم أحمد، البخيل وأنا، ضمير أبلة حكمت، غوايش، ليلة القبض على فاطمة.

ومن الأفلام التي قام بالمشاركة الموسيقية فيها هي الممر،

سكوت ح نصور، النوم في العسل، قط الصحراء، البحث عن توت عنخ آمون، الإرهابي، لصوص خمس نجوم، فرسان أخر زمن، البحث عن ديانا (فيلم كندي)،نساء صعاليك، جحيم تحت الماء، الحب أيضا يموت، عريس في اليانصيب، صراع الأحفاد، بستان الدم، نهر الخوف، ليلة القبض على فاطمة، وإعدام ميت.