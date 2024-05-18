نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسطورة الفن.. بشرى تحتفل بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة بشرى على الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام حيث شاركت صورة برفقة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت بشرى صورة لها برفقة عادل إمام وعلقت عليها قائلة: "كل سنة وان طيب يا زعيم وعقبال مليون سنة تستمع بمحبة الجماهير العريضة من اقصى الشرق لاقصى الغرب ".





وتابعت: "انت اسطورة الفن بحق وامتعت اجيال واجيال وعشقت الفن وخليتنا نعشقه ورسمت بسمات على وشوش محبيك على مر السنين ربنا يديك الصحة ويسعدك ويفرحك بأولادك واحفادك يارب".





آخر أعمال بشرى

يذكر أن آخر أعمال بشرى، الدرامية هو مشاركتها في مسلسل طبيبة شرعية والذي تم عرضه منذ فترة،ودارت أحداثه حول عالم الطب الشرعي والأبعاد العلمية والفنية والطبية في تفسير الجريمة من خلال كواليس وحياة طبيبة شرعية وزميلاتها، بعد أن وجدوا أنفسهم متورطين في قضايا ترتبط بعملهم وتؤثر على حياتهم الشخصية.

أبطال مسلسل طبيبة شرعية



ويذكر أن مسلسل طبيبة شرعية يشارك في بطولته عدد من نجوم الوسط الفني أبرزهم الفنانة بشرى، صلاح عبد الله، نضال الشافعي، فراس سعيد، مروة عبد المنعم، والعمل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج شادي أبو شادي.