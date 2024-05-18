نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي عز الدين لـ تامر حسني مازحة: عدوا اليومين دول على خير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر نجم الجيل تامر حسني فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" مع صديقه وائل، وجاء هذا الفيديو من فيلم عمر وسلمى الجزء الأول، إذا قدم وائل دور مي عزالدين في لقطة شهيرة من الفيلم، حين قالت للفنان تامر حسني: "أنا مش واحدة من اللي بتعرفهم"، ورد هو عليها بصفعة قوية على وجهها قائلًا: "أخرسي بقا"، ولكن في الفيديو الكوميدي الذي نشره تامر ألقى بصديقه وائل المُجسد شخصية مي أو سلمى على الأرض.

حيث نشر تامر حسني الفيديو ومازح من خلال مي عز الدين قائلًا: "سخنتوني يا شباب على تريند عمر وسلمى صورته من فتره بس منزلتوش، سامحيني يا مي على الوقعة الأخيرة.. بس هو يُشكر بصراحة أنه جاب ملامحك بالقُرب ده".

منشور تامر حسني

منشور تامر حسني

مي عز الدين ترد على فيديو تامر حسني

لترد عليه مي عز الدين مازحة وذلك عبر خاصية القصص بصفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشرت قائلة: "جاب ملامحي قوي هاه.. طيب عدوا اليومين دول على خير انتوا عندكم فيلم وده اكل عيش ناس ولما تخلص على خير بقا نشوف الموضوع ده"

استوري مي عز الدين

آخر أعمال الفنانة مي عز الدين

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عز الدين، مسلسل "كوبرا"، والذي حاز على إعجاب الجمهور، ودارت أحداث المسلسل حول علي صالح المعداوي الشهير بـ "كوبرا"، الذي يخرج من السجن طامحًا لأن يبدأ حياة جديدة بعيدًا عن المشكلات، لكن مُعلمه السابق في عالم الجريمة "شيخون" يورطه في جريمة قتل بعد أن يفقد أمه وأخته، وتدفعه الظروف للتنقل بين عدة مُدن للاختباء برفقة أصدقائه القُدامى آملًا في إثبات براءته، من هنا تنطلق أحداث العمل.

ويشارك في بطولة المسلسل، كلٌّ من: محمد إمام، مجدي كامل، محمود عبد المغني، محمد ثروت، أحمد فتحي، هشام إسماعيل، محمود البزاوي، مجدي كامل، أوس أوس، علاء مرسي، ومعتز هشام، وبمشاركة هالة فاخر، أحمد بدير، حجاج عبد العظيم، صفاء الطوخي، وآخرين، ومن تأليف أحمد أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق.

أعمال نجم الجيل تامر حسني القادمة

وفي سياق منفصل يذكر أنه يقوم حاليًا نجم الجيل تامر حسني بتصوير فيلم ري ستارت، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم "بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في اطار من الاثارة والتشويق.

يشارك في بطوله فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، ولم يتم الكشف باقي أبطال العمل، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

آخر أعمال الفنان تامر حسني السينمائية

من الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني هو فيلم تاج الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك للعام الماضي 2023، وهو فيلم اجتماعي كوميدي من بطولة كلا من دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، ساندي، احسان الترك، سمر متولي، محمد الجوهري، وضيف الشرف الفنان أحمد بدير، وعدد آخر من النجوم

والفيلم من تأليف وإخراج تامر حسني.