تراجع فيلم "شقو" في شباك التذاكر

القاهرة - محمد ابراهيم - تراجع فيلم “شقو” مساء أمس السبت ليحقق إيرادات بلغت قيمتها 319 ألف جنيهًا، ليحتل المركز الثالث ووصل إجمالي إيرادات الفيلم لأكثر من 70 مليونًا جنيهًا خلال 38 يوم من عرضه، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، والفيلم بدأ انطلق عرضه يوم وقفة عيد الفطر 2024.

قصة فيلم “شقو”



فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

أبطال فيلم “شقو”



فيلم “شقو” بطولة كل من: عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربيني ويسرا وأحمد فهمي وعباس أبوالحسن وعدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف وسام صبري، إنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي.