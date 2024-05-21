"المسافة صفر" حكايات أبطال غزة من قلب مهرجان كان السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - انطلق منذ أيام قليلة فعاليات مهرجان كان السينمائي في نسخته الـ 77 ويتنافس الأعمال العالمية في هذا الماراثون السنوي والمميز، وفي نفس السياق كان هناك شئ مميز من نوع آخر.

وهي أن هناك مجموعة كبيرة من النجوم العالميين الذين أعلنوا بشكل صريح دعمهم للقضية الفلسطينية، وبجانب الأفلام القصيرة المنافسة هذه العام يتنافس معهم الفيلم الفلسطيني "المسافة صفر" الذي يروي حكايات أبطال غزة وصمودهم أمام الإحتلال بقيادة المخرج الفلسطيني "رشيد مشهراوي".

وعند ذكر أسم فيلم قصير يأتي في ذهنك أنه تم تصويره بكاميرا وديكور وتجسيد للأحداث، لكن في حقيقة الأمر أن الفيلم تم تصويره في قلب الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي "أحداث حية"

فقد أجبر المخرج رشيد مشهراوي أبن غزة كل العالم أن يخضع ويسمع صوت غزة وحكايات أبطالها، فالحكاية التي حاول العالم أن يخرسها تحكي الآن في مهرجان كان.

تفاصيل فيلم "المسافة صفر":

يجمع الفيلم في قصته 22 فيلما عن مخرجين وفنانين غزة وحياتهم تحت القصف، وهي أحداث لم ترو من قبل ولم ينقلها الإعلام لتظل في ذاكرة المشاهد، معظم مشاهد الفيلم تم مونتاجها داخل غزة وتم تصويرها على كشاف الموبايل.

لجنة تحكيم مهرجان كان:

تكونت لجنة التحكيم من مجموعة من أبرز النجوم وصناع السينما، أبرزهم المخرجة الأمريكية غريتا غيرويغ، المخرجة اللبنانية نادين لبكي، الممثلة الأمريكية ليلي جلادستون، كاتبة السيناريو التركية إبرو جيلان، والممثل والمنتج الفرنسي عمر سي.





ومن المقرر عرض الفيلم المصري "شرق 12" من خلال 4 عروض خلال فعاليات المهرجان، بدأ من اليوم الثلاثاء 21 من مايو الجاري.