نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على آخر تطورات الأزمة بين ترامب والمخرج الإيراني على عباسي بعد تقديمه فيلم The Apprentice بمهرجان كان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -





أثار فيلم The Apprentice بمهرجان كان جدلًا واسعًا فور عرضه مما تسبب أزمة كبيرة بين ترامب والمخرج الإيراني على عباسي.

واتهام المخرج بالتحيز وتشويه صورة ترامب أمام شعبه، مما خرج المتحدث الرسمي باسم حملة ترامب ستيفن تشيونج عن صمته لمقاضاة للمخرج الإيراني على عباسي.



ترامب يعلن مقاضاة المخرج على عباسي



وقال ستيفن تشيونج خلال تصريحات تلفزيونية: "نرفع دعوى قضائية لمعالجة التأكيدات الكاذبة الصارخة من صانعي الأفلام المزعومين هذه القمامة هي خيال خالص يعمل على إثارة الأكاذيب التي تم فضحها منذ فترة طويلة".



وأضاف: "كما هو الحال مع محاكمات بايدن غير القانونية، فهذا تدخل في الانتخابات من قبل صناع هوليوود، الذين يعرفون أن الرئيس ترامب سيستعيد البيت الأبيض ويهزم مرشحهم المفضل لأنه لم ينجح أي شيء فعلوه".



رد علي عباسي على تهديد حملة ترامب



وقال علي عباسي:" أعرض على ترامب المقابلة وعرض الفيلم عليه لا أعتقد بالضرورة أن هذا فيلم لن يعجبه أعتقد بالضرورة أنه يرغب في ذلك مقاضاة الفيلم أعتقد أنه سيتفاجأ، هل تعلم؟ وكما قلت من قبل".



وأكد:" سأعرض عليه الذهاب ومقابلته أينما يريد والتحدث عن سياق الفيلم، وإجراء عرض والدردشة بعد ذلك، إذا كان ذلك مثيرًا للاهتمام لأي شخص في حملة ترامب".





وعرض فيلم The Apprentice في مهرجان كان السينمائي الدولي ليلة أمس ولقي تصفيقًا حارًا لمدة ثماني دقائق وألقى على عباسي خطابًا حماسيًا قال فيه: لا توجد طريقة مجازية لطيفة للتعامل مع الفاشية لقد حان الوقت لجعل الأفلام ذات صلة لقد حان الوقت لجعل الأفلام سياسية مرة أخرى.

ووضع فيلم The Apprentice ترامب تحت ضوء قاس، وبخاصة مشهد يظهر فيه وهو يعتدي على زوجته الأولى إيفانا، والذي يعتبره العاملون على حملة دونالد ترامب تشويها له ولحملته الانتخابية في أمريكا امام عيون الشعب الأمريكي؛ لذلك قرر ترامب عن طريق القائمين على حملته الانتخابية مقاضة الفيلم ومخرجه الإيراني علي عباسي.