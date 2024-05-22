"روكي الغلابة".. دنيا سمير غانم تروج لفيلمها الجديد وتكشف موعد طرحه

القاهرة - محمد ابراهيم - روجت الفنانة دنيا سمير غانم عن فيلمها الجديد الذى يحمل إسم "روكى الغلابة" وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

ونشرت دنيا سمير غانم علي صورة لها من الفيلم قائلة: "فيلم روكى الغلابة صيف 2024 ان شاء الله".

أحداث فيلم روكي الغلابة

وتدور أحداث فيلم "روكي الغلابة" في إطار اجتماعي كوميدي، تجسد دنيا سمير غانم خلاله شخصية البودي الجارد الخاص للفنان محمد ممدوح ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.

والفيلم من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، ومحمد ثروت، كما يعتمد العمل على ظهور العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد سعد، وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطال الفيلم وضيوفه بشكل رسمي، والعمل من تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي وإنتاج محمد أحمد السبكي.