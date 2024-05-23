هولي هنتر بطلة لمسلسل جديد من إنتاج باراماونت بلص

القاهرة - محمد ابراهيم - وقع الاختيار على النجمة المميزة هولي هنتر، لتشارك في بطولة المسلسل الجديد المشتق من عالم الخيال العلمي ستار ترك.

ووفق ديد لاين، المسلسل سيطرح للعرض عبر منصة باراماونت بلص ضمن أعمالها الأصلية، وسيكون بعنوان Star Trek: Starfleet Academy.

Lioness

وتقرر رسميًا تجديد مسلسل الحركة الدرامي الناجح Lioness وفق بيانات لمنصة البث الرقمي الأمريكية باراماونت بلص.

ووفق ديلي ميل، المسلسل تجسد به دور البطولة النجمة سمراء البشرة زوي سالدانا، وتشارك في موسمه الثاني النجمة نيكول كيدمان مع مورجان فريمان.

نيكول كيدمان

وكانت قد احتفلت النجمة الكبيرة نيكول كيدمان بالعرض الخاص لمسلسلها الجديد الذي تنتجه شبكة أمازون، ويعرض عبر منصتها الرقمية للبث أمازون فيديو برايم، ويطرح بعنوان Expats.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من حضور كيدمان للعرض الخاص، بإطلالة جريئة لفتت لها الأنظار، في الحفل الذي احتضنته مدينة نيويورك.

ومؤخرًا ظهرت النجمة نيكول كيدمان في موقع تصوير مشاهد فيلمها الجديد Babygirl، الذي تعود من خلاله قريبًا للعمل بالسينما.

ووفق ديلي ميل، الفيلم يجري تصويره حاليًا، في مدينة نيويورك، ومن المنتظر أن يشهد قصة مثيرة للجدل.

وكانت قد كشفت مصادر مقربة من النجمة نيكول كيدمان عن تفاصيل أحدث مشروع درامي ستشارك في بطولته النجمة الكبيرة الحاصلة على الأوسكار.

ووفق ديلي ميل، الفيلم سيكون بعنوان Babygirl، وهو من كتابة وإخراج Halina Reijn، وتدور أحداثه حول قصة حب بين سيدة في عمر الـ 56 وشاب في عمر الـ 27.

الفيلم من المقرر أن يشارك في بطولته هاريس ديكنسون، الذي سيجسد دور الشاب بطل قصة الحب الرومانسية التي تواجه هذا الفارق الكبير في السن.

فترة نشاط فني

وتعيش حاليًا النجمة نيكول كيدمان، فترة انتعاشة فنية، بعد أن صرحت، بأن مسلسلة الناجح Big Little Lies سيعود من جديد في موسم ثالث، بمشاركة بطلاته ريس ويذرسبون وزوي كرافيتس.

ووفق ديلي ميل، قالت نيكول كيدمان، أن العمل على طرح جزء ثالث من المسلسل، يعود قريبًا من إنتاج شبكة HBO، وبمشاركة أيضًا لورا ديرن في دور البطولة.