السبت.. مواهب الأوبرا تغني منوعات كلاسيكية من الموسيقى العربية

القاهرة - محمد ابراهيم - استمرار لجهود الثقافة المصرية الداعمة للمواهب الفنية الواعدة تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفل بعنوان "منوعات كلاسيكية من الموسيقى العربية" لطلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف المدير الفنى للمركز الدكتور سامح صابر فصل الغناء العربى تدريب وقيادة الدكتورة سهير حسين بمصاحبة الدارسين بفصل الرق تدريب وقيادة إيهاب عباس وذلك في الثامنة والنصف مساء السبت 25 مايو بمعهد الموسيقى العربية.

مجموعة من المؤلفات الموسيقية والغنائية التراثية والحديثة

يضم البرنامج مجموعة من المؤلفات الموسيقية والغنائية التراثية والحديثة منها موسيقى بعمرى كله حبيتك لـ محمد عبد الوهاب، لونجا رياض لـ رياض السنباطي، تمر حنة لـ محمد فوزى وموشحات يا بهجة الروح، ظبي من الترك، يا راعى الظبا، وجهك مشرق، أنت المدلل، كللي يا سحب، منيتى عز اصطباري، ملا الكاسات، طفطوقتي يا ورد على فل وياسمين، خفيف الروح، دور قد ما أحبك، إلى جانب سماعي نهاوند وأغنية امتى الزمان، أداء الواعدين لي لي أحمد زين، جنة أسامة، أحمد مجد الدين، محمد سعد، جاسمين عادل، عبد المنعم الحريري، ميدو البحيري، الطفلة نادية أحمد، أيمن عبد الغفار، لاما حازم وفقرة للعزف المنفرد على الرق أداء ايهاب عباس.

مركز تنمية المواهب

يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الإرتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالي والعربي، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، الكمان الشرقي، الباليه والكلاكيت كما تم إضافة فصول لذوي القدرات الخاصة وأعتاد المشاركة خلال الإحتفالات المتنوعة التي تنظمها دار الأوبرا في المناسبات المختلفة إلى جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم.