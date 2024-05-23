غدًا.. ريهام عبد الحكيم ونجوم الأوبرا في سهرة طرب على المسرح الكبير

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن فعاليات الثقافة المصرية الهادفة لصون التراث الإبداعي بمختلف صوره تقيم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر وذلك في الثامنة والنصف مساء غد الجمعة 24 مايو على المسرح الكبير.

حفل لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية

يتضمن البرنامج فاصلين تحيي الثاني النجمة ريهام عبد الحكيم بباقة من أشهر أعمال الطرب العربي، أما الأول يضم مختارات من مؤلفات الزمن الجميل منها ياحبيبتي يا مصر، سلامات ياحبايب، عايز جواباتك، فاتت جنبنا، موسيقى من غير ليه وغيرها أداء حسام حسني، أجفان ومؤمن خليل.

نبذة عن فرقة عبد الحليم نويرة

يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تأسست عام 1967 بـقـيادة المايسترو عبد الحليم نويرة تحت اسم فرقة الموسيقى العربية بهدف إحياء التراث الغنائي الأصيل وتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة.

الاحتفاء بمسيرة الموسيقار عمار الشريعي

يذكر أن المطربان الكبيران محمد الحلو، وعلي الحجار، بمصاحبة الفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو تامر غنيم، أحيا حفل كبير احتفاء بمسيرة الموسيقار الراحل عمار الشريعي، بمشاركة نجوم الأوبرا: أميرة أحمد، نهى حافظ، محمد حسن، حنان عصام، أنغام مصطفى، رحاب عمر، وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، مع كورال الأطفال، وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والإذاعية ميرفت القفاص أرملة الموسيقار الراحل.