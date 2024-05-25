نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العوضي: اصيبت باختناق بسبب مشهد الحريق في بداية مسلسل "حق عرب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حلقة خاصة واستثنائية حل النجم أحمد العوضي، ونجوم مسلسل "حق عرب" في ضيافة الإعلامي د. عمرو الليثي، في حلقة فنية بمناسبة اعادة عرض مسلسل "حق عرب" علي شاشة قناة الحياة.

وقال العوضي عبر تطبيق "زووم" بسبب سفره إلى الخارج: "بشكر حضرتك علي الاستضافة، وهذا الكلام عن المسلسل من خلال اعلامي كبير وبرنامج واحد من الناس، مشيرًا انا من منطقة شعبية "عين شمس" ومشهورة بالجدعنة وولاد البلد وكنت بحلم ان اقدم مثل هذه الأدوار، لانني متأثر بالأبطال الشعبين المتمسكين بالعادات والتقاليد.

وأضاف: فكرة مسلسل “حق عرب” وشخصية عرب السويركي، الفكرة بدأت من حديثي مع المؤلف محمود حمدان، وان يكون مسلسل يحمل رسالة ويظل في وجدان المشاهدين وجاءت الفكرة وأعجبت بالسيناريو، واسم “عرب السويركي” من اختياري واحب ان يكون الاسم مميز.

واشار إلى ان بعض الجمل التي اشتهرت مثل تشكر ما تحرمش، ووحد الواحد، من اختياري والباقي للمخرج وفريق العمل، وان فريق العمل هو ١٠٠٪؜ من نجاح المسلسل، وتشرفت بالعمل معهم، وعن مشهد الحريق في بداية المسلسل تم إعادته اكثر من مرة واصيبت باختناق، والحمد لله عديت علي خير وكان مشهد حرق مغلق " رياض الخولي "

وتابع إلى ان المؤلف كبير " محمود حمدان " ومهم وسيناريو رائع ومن اسباب نجاح المسلسل ويتسم باحداث متجددة والشكر إلى مخرج العمل، ونجاح العمل يعود إلى جميع عناصر المسلسل، وبصل ربنا ونجاح اخواني ليا وهذا اسباب نجاح المسلسل.