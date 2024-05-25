نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز تصريحات شيماء سيف في برنامج "كلام الناس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة شيماء سيف أمس ضيفة في برنامج "كلام الناس"، مع الإعلامية ياسمين عز، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، وكشفت خلال اللقاء عن العديد من الأسرار عن مشوارها الفني وحياتها الشخصية، كما تحدثت أيضًا عن أحدث أعمالها الفنية.

سبب فقدان شيماء سيف 50 كيلو من وزنها

تحدثت شيماء عن سبب فقدانها 50 كيلو من وزنها، وهي إصابتها بألم شديد في ركبتها، قائلة:"روحت للدكتور بسبب الم شديد في ركبتي، وطلب مني أعمل عملية تغيير مفصل انهرت وجالي اكتئاب، ورفضت الموضوع عشان أنا أكره دخول المستشفيات، وروحت بعدها للدكتور الخاص بيا وعملت عملية تكميم، وبعد ماعملت العملية فقدت ما يقرب من 50 كليو من وزني، الأمر الذي ساهم في حل مشكلة المفصل وبقيت أحسن".

وتابعت حديثها قائلة: "راضية عن شكلي جدًا دلوقتي، ومبسوطة أني بقيت أركع وأنا بصلي، الأول كنت بصلي على كرسي زي الناس الكبيرة، وربنا يديم علينا الصحة".

خلاف شيماء سيف وهنا الزاهد

وكشفت شيماء سيف عن سبب خلافها مع الفنانة هنا الزاهد، لافتة أن سبب خلالهما بسبب منشورًا كتبته عنها، قائلة: "وهي كتبت منشورًا حسيت إنه في تلقيح عليّ، علشان كده لقحت عليها، أنا نشرت على السوشيال ميديا ولقحت عليها على الملأ، علشان تشوفها هي وأختها، ومؤخرًا اتصالحنا، ومفيش أي مشكلة بيننا.

شيماء سيف عن الرجالة

وتطرقت في حديثها عن السبب الذي يزعجها من الرجل، قائلة: "الراجل عموما مضايقني وجوده في الحياة والراجل مدي لنفسه حجم أكبر من حجمه، الراجل شخصية محدودة رحم الله امرأ عرف قدر نفسه يبقى تعيش على هذا المبدأ وبما أني نحلة وشغالة طول اليوم عاوزاك تيجي آخر يوم تقولي كتر خيرك يا حبيبتي مش عايزة غيرها ".

وأضافت:"من ضمن المشاكل اللي عند الرجالة، وعلى فكرة دي مش عندي بس، أنا اتناقش مع صحباتي، وبلاقي طبعا إن كلنا عندنا نفس المشكلة، إن تبقى عندنا خناقة كبيرة أوي، وأنا في قمة انفعالاتي ومشاعري، وبعدها بالضبط بـ3 ثوان، "إيه يا شوشو هناكل إيه؟".

آخر أعمال شيماء سيف



يذكر أن آخر أعمال شيماء سيف الدرامية هو مشاركتها في رمضان 2024 بمسلسل "فراولة" بطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي.