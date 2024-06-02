من أزمة ثقة لـ سن العقرب.. نجلاء بدر تبدأ تصوير مسلسلها الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت الفنانة نجلاء بدر تصوير أولى مشاهد أحدث أعمالها الدرامية والذي يحمل اسم "سم العقرب"، والذي تم تغييره بعد كان يحمل في البداية عنوان "أزمة ثقة"، وبذلك يعد "سم العقرب"، هو الاسم النهائي لمسلسل نجلاء بدر وهاني عادل الجديد.

أحداث مسلسل سم العقرب

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي، ويتناول العديد من القضايا التي تخص الأسرة، حول صراع الأشقاء على المال، وتظهر نجلاء بدر ومنة فضالي وملك زاهر شقيقات، ومع تتابع الأحداث يدخلن في العديد من الأزمات.

أبطال مسلسل سم العقرب

يذكر أن مسلسل أزمة ثقة بطولة نجلاء بدر، هاني عادل، منة فضالي، ملك زاهر، هاجر الشرنوبي، مروة الأزلي، إيهاب فهمي، وآخرين ومن تأليف أحمد صبحي.

أعمال تستعد لها نجلاء بدر

جدير بالذكر إنه تعاقدت نجلاء بدر مؤخرًا على المشاركة في مسلسل حالة إنكار، بطولة خالد النبوي تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي ويناقش العديد من القضايا التي تخص البورصة.

آخر أعمال نجلاء بدر

يذكر أن آخر أعمال نجلاء بدر مشاركتها في مسلسل صوت وصورة، ومسلسل صوت وصورة تدور أحداثه في 30 حلقة حول جرائم السوشيال ميديا وكيف تؤثر على البشر وتجعلهم في حالة يأس شديدة، بالإضافة إلى مناقشة فكرة دخول الذكاء الاصطناعي في حياة البشر، وهو الخطر الأكبر الذى يسئ البعض استخدامه في عدة مجالات.



وتدور الأحداث حول رضوى المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، وتتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.



أبطال مسلسل "صوت وصورة"



ومسلسل صوت وصورة يشارك فيه إلى جانب حنان مطاوع نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، محمد كيلاني، صدقي صخر، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري، وغيرهم، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب توبة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.