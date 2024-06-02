شاهد.. محمد كريم برفقة أحمد عز في أحدث ظهور لهما

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان محمد كريم، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة له برفقة الفنان أحمد عز.





وهنأ محمد كريم احمد عز من خلال الصورة التي شاركها برفقته، بمناسبة نجاح اعماله، والانتهاء من تصوير الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق، وعلق على الصورة قائلا:" مع أخويا وصديقي العزيز عزيكو، ألف مبروك مقدمًا لفيلمك الجديد ولاد رزق فرحان لكل نجاحاتك يا صديقي وشكرًا على أكله السمك الإنجليزي الحلوة دي".





أبطال وصناع فيلم "ولاد رزق 3"

يشارك في بطولة الجزء الثالث من فيلم " ولاد رزق" عددا كبيرا من النجوم، أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، آسر ياسين، محمد ممدوح، ماجد الكداوني، رازن مغربي وغيرهم من الفنانين كضيوف شرف وأبرزهم إياد نصار وكريم عبدالعزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

الجزء الأول والثاني من فيلم "ولاد رزق"

يذكر أن حقق الجزءان الأول والثاني من فيلم ولاد رزق نجاحًا كبيرًا، وتم عرض الجزء الأول عام 2015 وحقق إيرادات تخطت الـ23 مليون جنيه، وتم عرض الجزء الثاني عام 2019 وتخطت إيراداته الـ 100 مليون.