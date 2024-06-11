نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجد القاسم يكشف تفاصيل ألبوم بشواتي ومواعيد طرحه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى المطرب مجد القاسم من تسجيل أغاني ألبوم جديد يحمل عنوان "بشواتي"، إنتاج ريتشارد الحاج، ويتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، ويضم قرابة 10 أغاني، ومن المقرر طرح أول أغاني الألبوم في عيد الأضحى الأسبوع المقبل.

تفاصيل ألبوم مجد القاسم



من جانبه قال مجد القاسم في تصريحات صحفية: "أول أغاني الألبوم سيتم طرحها خلال ساعات وهي أغنية بشواتي، كلمات صلاح عطية، ألحان وتوزيع أحمد بدوي، وستكون بطريقة Lyric Videos، بأفكار متطورة ومختلفة، لكن لم يتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب".



حقيقة طرح الألبوم كامل في نفس التوقيت

وعن حقيقة طرح الألبوم كامل في نفس التوقيت أكد مجد: "أول أغاني الألبوم بشواتي سيتم طرحها أول أيام عيد الأضحى، ومع كل أسبوع جديد سيتم طرح أغنيتين من الألبوم وأتمنى أن تلقى اعجاب الناس واستحسانهم".



وأشار:" أفكاري تلاقت مع المنتج ريتشارد الحاج، لأنه مهتم جدًا بالغناء الأصيل بعيدًا عن أشكال التلوث السمعي، صاحب مدرسة مهمة، نسعى معًا لتقديم فن محترم لأننا نعتبر الفن اخلاق ورسالة يجب أن تصل للناس بكل احترام".



وأوضح: "الجديد في ألبوم بشواتي أنه تجربة مختلفة، لمواضيع جديدة عليا بشكل شخصي، على مستوى الكلمات والأفكار".



وأضاف مجد القاسم: " شقيقي ومدير أعمالي فضل القاسم هو صاحب فكرة العودة لتقديم الألبوم، في هذا التوقيت، ورأيي أن الألبوم دائًما أقيم وافضل وأكثر متعة لدى المستمع مقارنة بالأغنية السينجل، كونه يحقق التنوع الموسيقي ما بين الدراما والرومانسي والموال، وبالتأكيد المستمع يجذبه هذا التنوع، وفي النهاية كل شخص وله ذوقه وحبه لشكل غنائي معين، الفنان نفسه يستمتع بتجديد وتنوع الغناء، وهو ما كان سائدًا في التسعينات وماقبلها، لكن بسبب ضعف الإنتاج وغياب جهات الإنتاج دفع المطرب لتقديم أغاني سينجل".



وتابع مجد القاسم: "أعتدت على طرح أعمالي في إجازات الأعياد وقد أقدم على ذلك فترة التسعينيات والألفينيات، دائمًا يكون لدي تفاؤل بطرح أعمالي في الأعياد".