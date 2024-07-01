وزيرة الثقافة تشهد احتفالية ”ثورة شعب.. ليلة في حب مصر” بالأوبرا احتفاءً...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 يوليو 2024 12:31 مساءً - د.نيفين الكيلاني: 30 يونيو انتصرت لإرادة الشعب المصري ..ونحرص بوزارة الثقافة على الاحتفاء بها.

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، مساء أمس، احتفالية "ثورة شعب" التي نظمتها دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، احتفاءً بذكرى ثورة 30 يونيو تحت شعار "ليلة في حب مصر".

أعربت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن سعادتها بالأداء المتميز لنجوم الموسيقى العربية وما قدموه بهذه الاحتفالية، مؤكدةً حرص وزارة الثقافة على الاحتفاء بذكرى ثورة 30 يونيو، التي تمثل انتصارًا لإرادة الشعب المصري وحمايةً للوطن.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن الوزارة نظمت سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية في القاهرة والمحافظات، احتفالًا بالذكرى الحادية عشرة للثورة، وذلك إيمانًا بدور الثقافة في تعزيز قيم الوطنية والانتماء، ونشر روح التسامح والقبول بين مختلف فئات المجتمع.

وأوضحت وزيرة الثقافة أن الوزارة تعمل على إقامة العديد من الفعاليات وتنفيذ المبادرات والبرامج لدعم المبدعين والموهوبين من مختلف الفئات العمرية والمجتمعية، وذلك إيمانًا منها بأهمية دور الثقافة في بناء المجتمع وتطويره.

وتضمن برنامج الاحتفالية، التي أقيمت على المسرح الكبير بالأوبرا، مجموعة من أهم وأشهر مؤلفات الموسيقى العربية والوطنية الحماسية، والتي شكلت وجدان الشعب المصري والعربي .

تضمن الحفل باقة من أروع وأشهر مؤلفات الموسيقى العربية والوطنية الحماسية التي لمست وجدان الشعب المصري والعربي، منها: "الأرض الطيبة - الوطن الأكبر"، "بلدي يا بلدي"، "سلمولي على مصر"، "الأرض بتتكلم عربي"، "مشربتش من نيلها"، "بحبك وحشتني"، "يا مصريين"، "عظيمة يا مصر"، "مهما خدتني المدن"، "طوف وشوف"، "يا بهية"، "على الربابة"، "يا بلادي يا بلادي"، "طوبة فوق طوبة"، "الله يا بلادنا الله"، "يا مصر يا أم الأمم"، ، "حلوة يا بلدي"، "تتر العائلة"، "بوابة الحلوانى"، و"بالأحضان".

شارك في الحفل نجوم الموسيقى العربية بدار الأوبرا: أحمد عفت، محمد حسن، مؤمن خليل، أحمد عصام، محمد متولي، أحمد سعيد، أشرف وليد، حنان عصام، غادة آدم، إيناس عز الدين، فرح الموجي، منار سمير، ومي حسن، وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي.