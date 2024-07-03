رئيس جامعة حلوان يترأس اجتماع مجلس الجامعة ويحث على ضرورة الانتهاء من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 يوليو 2024 11:25 صباحاً - عقد مجلس جامعة حلوان اجتماعه برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، حيث ناقش عدة قضايا هامة تتعلق بتطوير العملية التعليمية والإدارية بالجامعة.

في بداية الاجتماع، قدم الدكتور قنديل التهنئة للسادة العمداء وأعضاء المجلس بمناسبة انتهاء العام الدراسي، وحث على ضرورة الانتهاء من إعلان النتائج في أقرب وقت ممكن.

وأعلن رئيس الجامعة أن العام الدراسي 2024/2025 سيركز على شعار "جودة التعليم في جامعة حلوان"، مؤكداً على أهمية الانتهاء من إعداد الكتاب الجامعي خلال شهر أغسطس وفقاً للمواصفات المحددة من جهاز النشر.

وشدد على أهمية التأليف الجماعي للمادة العلمية من خلال المجلس العلمي للقسم، مما يساهم في التحول من مفهوم التعليم إلى التعلم.

كما حث الدكتور قنديل على ضرورة تطوير الكتاب الإلكتروني ليكون تفاعلياً ومتطوراً بشكل مستمر، مع التأكيد على أهمية تحديث المادة العلمية لتكون أصيلة ومعاصرة.

وأشار إلى زيادة أعداد الطلاب الوافدين إلى 6000 طالب، ونأمل الى يصل العدد العام الدراسى القادم إلى 10 آلاف في العام القادم من خلال جهود الجامعة لجذب الطلاب الوافدين.

وحث الدكتور قنديل على سرعة الانتهاء من إعداد المقررات الدراسية، بالإضافة إلى الإسراع في استصدار لوائح البرامج الجديدة لكى يتم صدور القرارات الوزارية اللازمة لبدء تطبيقها في العام القادم.

وفيما يخص كليات الحقوق والتجارة والآداب والخدمة الاجتماعية والتربية، أكد على ضرورة وإنشاء برامج جديدة باللغات الأجنبية، ومواكبتها لسوق العمل مع الإشارة إلى أنه سيتم تقليل أعداد المقبولين بهذه الكليات بنسبة 25%.

كما ناقش المجلس أهمية التحول الرقمي والكتاب الجامعي، مؤكداً على ارتباط هذين الأمرين ببعضهما البعض. وتم بحث تعديل مسميات بعض الكليات بما يتوافق مع رؤية ورسالة الجامعة ومتطلبات سوق العمل، مع التركيز على ضرورة تغيير مسميات كليات التربية الفنية والتربية الموسيقية والاقتصاد المنزلي.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية مواصلة الجهود لتحقيق التميز الأكاديمي وتعزيز مكانة جامعة حلوان على المستويين المحلي والدولي.