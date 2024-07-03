التشكيل الوزارى لحكومة مصطفى مدبولى الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 يوليو 2024 11:25 صباحاً - تؤدى الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بعد قليل، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية، وضمت قائمة الحكومة الجديدة الأسماء التالية.

محمد يوسف

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