جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤولين في البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيعقد اليوم اجتماعا مع حكام ولايات ديمقراطيين وقادة الكونجرس لمناقشة الدعوات المطالبة بانسحابه من الانتخابات، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، أن أسباب سوء أدائه خلال المناظرة التي جرت يوم الخميس الماضي مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب، ترجع إلى الإرهاق الناتج عن سفره الدولي المتكرر في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن هذا ليس عذرًا بل تفسيرًا. وخلال اجتماع مع ديمقراطيين بالقرب من واشنطن، قال بايدن: "لم يكن من الحكمة أن أسافر حول العالم مرات عديدة قبل وقت قصير من المناظرة"، وأضاف: "لم أستمع إلى نصائح موظفيّ... ونتيجة لذلك، كدت أن أغفو على المسرح".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن يعقد اجتماعا مع قادة الكونجرس لمناقشة دعوات انسحابه من الانتخابات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.