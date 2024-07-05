إلهام شاهين تشيد بالراحلة وردة الجزائرية.. فماذا قالت؟



القاهرة - محمد ابراهيم -

أشادت الفنانة إلهام شاهين بموهبة الفنانة الراحلة وردة الجزائرية، حيث شاركت "إلهام" جمهورها بفيديو من حفل وردة الجزائرية من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بالفيديو تعليقًا قال فيه:" الله يرحم الفنانة الكبيرة وردة التي أعشقها فنيا وانسانيا، لي معها أجمل ذكريات، وهذه اللقطة عندما تم تكريما معا في بلدها الجزائر بدعوة من الرئيس بو تفليقه وبحضور عدد كبير من الوزراء".



وأضافت:" وأروع استقبال لنا في بلد المليون شهيد الحفل في مسرح روماني عريق في مدينة باتنه، يوم عيد الاستقلال، كل التحية لشعب الجزائر الشقيق، على حفاوة استقباله ومشاعره الجميلة، هذا اللقاء مع جماهير الجزائر من أجمل الأوقات في حياتي وأحلى ذكرياتي مع النجمة الرائعة التي اتذكرها كل يوم واعيش صوتها وأغانيها الرائعة حبيبيتي أجمل وردة ".



تعليقات الجمهور على منشور وردة الجزائرية

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين، اللهم اجعلها من السبعين الف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال إلهام شاهين

والجدير بالذكر آخر أعمال إلهام شاهين حكاية الفريدو العمل من بطولة الفنانة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ويشارك فيه مجموعة من الفنانين منهم ندى موسى، إيمان السيد، عمر شرقي، وغيرهم، والعمل مقتبس من كتاب 55 مشكلة حب للدكتور الراحل مصطفى محمود، وأشرف على الكتابة عمرو محمود ياسين، وهو من إخراج عصام نصار.