على الحجار يحيي حفلا على مسرح ساقية الصاوي.. الليلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 يوليو 2024 03:31 مساءً - يحيي الفنان على الحجار أحدث حفلاته ، اليوم الأربعاء على مسرح ساقية الصاوي بالزمالك ، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة كبيرة من أغانيه المميزة التى يتفاعل معها الجمهور.

وفى وقت لاحق ، تحدث الفنان علي الحجار خلال لقائه ببرنامج “معكم” مع مني الشاذلي عن أغنية "أجمل حاجه بجد فيكي مش عنيكي"، التي كتب كلماتها صديقه صلاح عبدالله، قائلا: "لقيت أستاذ صلاح ناشرها على صفحته على فيسبوك.. عجبتنى الكلمات جدًا.. وصادف كنا في عزومة مع بعض ومعانا شادي مؤنس اللى عمل لحن تحفة للأغنية.. فقررنا نصورها علطول".

وأضاف: "اتكلمت مع شادي مؤنس عشان يلحن المقطع فأغري صلاح عبد الله ويكمل الأغنية، وبعدها شادي مؤنس سمعني مقطع صلاح عبد الله في التليفون، واتقابلنا وصلاح حب جدا جدا الأغنية بعد ما اتلحنت".

واسترسل: "بعدما اقتنع صلاح عبد الله، وجرت علاقة بين صلاح وشادي مؤنس حتى انتهى الأول من الأغنية كاملة".