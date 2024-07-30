سر تصدر المخرج محمد سامي للتريند.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر إسم المخرج محمد سامي، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال ساعات القليلة الماضية، وذلك بعد مشاركته متابعيه عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"،صورة برفقة زوجته الفنانة مي عمر في أحدث ظهور لهما من دبي، وعلق عليها قائلًا: "لحظات ذهبية من مدينة ذهبية".

أزمة محمد سامي ومدير مركز صيانة سيارات

وشهدت أزمة محمد سامي الآخيرة، تأجيل نيابة الشيخ زايد برئاسة المستشار ايهاب العوضي ورئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد جلسة التحقيق مع المخرج محمد سامي لسماع اقواله في اتهامه بالتعدي بالضرب على مدير مركز صيانة سيارات بسبب سيارته المرسيدس.

تفاصيل مشاجرة محمد سامي ومدير مركز صيانة سيارات



والبداية كانت عندما حرر المخرج محمد سامي، محضرًا ضد مركز صيانة سيارات يتهمه بإتلاف سيارته المرسيدس، بينما حرر مدير مركز صيانة السيارات محضرًا ضد المخرج محمد سامي، يتهمه فيه بالتعدي عليه بالضرب وإحداث عدة إصابات به.



واستمعت النيابة برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، لأقوال مدير مركز صيانة السيارات، وقدم تقريرًا طبيًا يفيد ما لحق به من إصابات.

آخر أعمال محمد سامي

يذكر أن آخر أعمال المخرج محمد سامي والفنانة مي عمر كان مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، الذي عرض في رمضان الماضي 2024.

تفاصيل مسلسل "نعمة الأفوكاتو"



وعلى الرغم من أنه كان تجربة جديدة للثنائي بتقديم مسلسل قصير مكون من 15 حلقة، إلا أنه حقق انتشارًا واسعًا، وجسدت مي عمر دور محامية من طبقة متوسطة تتعرض للخيانة من زوجها وتواجه العديد من الأزمات، وهو دور مختلف تمامًا عن أدوارها السابقة.