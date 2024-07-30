نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. عرض فيلم "يوم 13" لـ أحمد داود على منصة watch It في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت منصة "watch It”، عن موعد بداية عرض فيلم "يوم 13" بطولة الفنان أحمد داود، عبر شاشتها، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت منصة "watch It”، البوستر الرسمي للفيلم، وعلقت عليه: "مغامرة مرعبة جوه القصر المسكون وسر غامض لسه ماتكشفش، انتظروا فيلم يوم 13 يُعرض ابتداءً من 1 أغسطس على WATCHIT".



أبطال وصناع فيلم "يوم 13"

وشارك في بطولة فيلم "يوم 13" بجانب الفنان أحمد داود، عدد كبير من النجوم، أبرزهم: دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

أحداث فيلم "يوم 13"

وتدور أحداث فيلم “يوم 13” في إطار من الرعب والتشويق، حول “عز الدين” الذي يجسده الفنان أحمد داود، الذى يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن فى الحسبان، ويعلم أن القصر مسكون، فيقرر العيش به قبل بيعه، لتقع العديد من الأحداث التشويقية التي تجمعه بأبطال العمل، حتى يكتشف حقيقة ما حدث في الماضي، وهو أول فيلم روائى عربى يعرض بتقنية 3D.